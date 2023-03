En los últimos días hemos escuchado hablar de Santa Catarina, en Nuevo León. Esto gracias a la mega fábrica de Tesla en esta ciudad. Sin duda, es una gran oportunidad para invertir alrededor de esta planta, pues desde que empezaron los rumores a finales de 2022 de qué podría instalarse una fábrica de este tipo en Nuevo León, el precio de la tierra alrededor de Santa Catarina creció 120 por ciento en el primer trimestre de este año. Ahora que está confirmada la noticia, el precio subirá todavía más.

El secreto para invertir es observar y analizar hacia dónde van las inversiones y los sucesos que hacen que se incremente el precio de los inmuebles. Por ello, he titulado esta columna como el Tulum moment. Porque algo así está sucediendo en Tulum, ya que está confirmada la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de esa ciudad, lo que traerá nuevos turistas a un lugar que tiene un crecimiento limitado. Porque está rodeado por las ruinas arqueológicas y por la reserva de la biosfera, es decir, Tulum no tiene mucha tierra para crecer, se quedará como un lugar pequeño y por ello la poca tierra, los productos y desarrollos que estarán disponibles, al concretarse el aeropuerto, tendrán un salto de ganancia de capital muy parecido al que tuvo Santa Catarina. Me atrevo a decir que igualmente al doble de precio.

El aeropuerto se está construyendo como fue anunciado, pero también se realiza la obra del Tren Maya. Todas estas son razones para invertir en Tulum, pero muchos inversionistas tienen miedo de invertir ahora, se quieren esperar a que se inauguren estos proyectos de infraestructura, pero puede pasar que a los que esperaron a que se confirmara la fábrica de Tesla en Santa Catarina, una vez que se inaugure, el costo de la tierra será del doble o más.

Ahora se encuentran atractivas oportunidades de inversión en el Caribe mexicano, gracias al desarrollo de proyectos de índole federal y la llegada de turismo internacional y nacional. Son estos los detonantes que han creado un paraíso inmobiliario en Tulum, donde influye positivamente la cultura y existe gran convivencia y respeto por la naturaleza.

El crecimiento de la industria turística es otro de los factores que ha influido positivamente en la explosión del mercado inmobiliario en nuestro país. La llegada de turistas a Quintana Roo es a través del Aeropuerto Internacional de Cancún, que recibe vuelos internacionales de Estados Unidos, Canadá, Europa, Sudamérica y Asia. La inversión inmobiliaria es una de las mejores maneras de hacerse de un activo que difícilmente reducirá su valor y que ofrece alta rentabilidad y plusvalía.

