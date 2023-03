Corte detiene plan B de Palacio, pero plan C va por el INE desde sus entrañas

Este lunes iniciamos la semana con la buena noticia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concedió al INE la suspensión del llamado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador que, como lo dijimos en este espacio el pasado 27 de febrero, contiene propuestas con las que no podemos menos que estar de acuerdo como la reducción de los ofensivos salarios y prestaciones de los altos mandos del Instituto, pero que también propone despropósitos mayúsculos e inaceptables como el despido de miles de funcionarios de las 300 Juntas Ejecutivas Electorales en todo el país, lo que nos dejaría sin expertos en la capacitación electoral de ciudadanos, así como en la organización, realización y calificación de los comicios.

Asimismo, el Plan B obradorista dejaría en manos del gobierno validar a quienes podrían votar desde el extranjero y expondría los datos personales de los electores. El Plan B en pocas palabras, regresaría a México 33 años atrás cuando no existía el entonces Instituto Federal Electoral y los gobiernos estatales y el federal se despachaban con la cuchara grande organizando las elecciones, contando los votos y declarando ganadores a los candidatos de su interés. Suspender indefinidamente esa aberración significa que todavía existe en nuestro país la división de poderes y que siguen vivas las instituciones que tanto nos ha costado erigir a los mexicanos.

Ahora viene el coletazo dinosáurico del equipo de asesores de Palacio Nacional con la puesta en marcha el Plan C, que consiste en la toma del INE desde dentro, mediante la inducción de consejeros afines a la 4t para transformarlo a voluntad de AMLO. En esa lista están familiares y militantes morenistas como Bertha Alcalde Luján, Guadalupe Álvarez Rascón, Guadalupe Taddei Zavala, Iulisca Zircey Bautista Arreola, Netzaí Sandoval Ballesteros y Víctor Humberto Mejía Naranjo, quienes fueron señalados por Mayte Azuela, integrante del Comité Técnico Evaluador, como aspirantes no autónomos ni independientes a consejeros del Instituto.

Por lo pronto, la idea de democracia de la Corte es clara y no pasa por el desmantelamiento de las instituciones. Bien por el ministro Javier Laynez Potisek quien dijo no al pretendido abuso, admitió la demanda de Controversia Constitucional que interpuso el INE, y con hechos demostró que la ley es la ley. ¡Enhorabuena!

“Una semana antes de la aparición del cuerpo del Chueco en Sinaloa, le dije al fiscal de Chihuahua que urgía detenerlo antes de que fuera el crimen organizado quien lo entregara muerto lo que, como una profecía, lamentablemente ocurrió”. Así me lo dijo el sacerdote jesuita Javier Ávila, el padre Pato, quien comentó que el funcionario estatal le dijo con toda seguridad que era cosa de días la captura del peligroso delincuente, lo que nunca ocurrió, y lamenta que hoy sea la delincuencia quien ha sustituido a las policías en las funciones de seguridad pública.

En entrevista para MonitorEsMultimedia, el padre Pato aseguró que con la muerte de José Noriel Portillo Gil no se hizo justicia porque el crimen organizado no es quien para procurarla, que no cesará la violencia ni habrá paz para los habitantes de la Tarahumara, como confía optimista el gobierno federal. Ávila Aguirre, quien desde 1975 repica en la sierra Tarahumara, exigió a las autoridades estatales y federales desmantelar las organizaciones delictivas que siguen operando con toda impunidad en la región serrana de Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Durango, porque resulta inaceptable que la ley sea la que pretenden imponer los criminales.

La buena nueva es que en el municipio del Carmen, Campeche, con una inversión de 440 millones de dólares inició la primera etapa de operaciones de una nueva empresa generadora de energía eléctrica renovable a partir de celdas fotovoltaicas que será capaz de producir 30 megawatts, el equivalente al consumo de 300 viviendas al día, y creciendo.

Lo mejor de este proyecto, el segundo mas grande en México, es que aunque pertenece a la empresa estadounidense Atlas Renewal Energy, sus actividades las realiza en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad a la que suministrará la energía durante los próximos 15 años, por lo que no sufrirá el estigma de la 4t y su consabida condena a todo lo que opere de manera independiente en nuestro territorio, por aquello de la “soberanía nacional, la independencia energética” y demás pretextos demagógicos que han terminado por ahuyentar las inversiones extranjeras productivas.

Pues que en Zacatlán de las Manzanas Ignacio Mier se reunió el sábado con las y los empresarios locales más fuertes de este motor económico de la región serrana de Puebla. Miguel Ángel Martínez Millán, empresario transportista a nivel nacional y organizador de la velada, dio las palabras de bienvenida al diputado federal y coordinador de la JUCOPO, y le comentó sobre la pujanza de la economía local. El precandidato al gobierno poblano escuchó las necesidades del empresariado, sobre todo de los prestadores de servicios de ese pueblo mágico que es una joya patrimonial. Nacho Mier les compartió además su mensaje de progreso y unidad, y agradeció su apoyo.

La propuesta de colocar parquímetros en la zona de hospitales de la alcaldía Tlalpan en la Ciudad de México, vuelve a poner sobre la mesa la discusión acerca de las ventajas y desventajas que la medida podría traer a vecinos y visitantes, estos últimos, llegados de todo el país e incluso del extranjero por cuestiones médicas. A juzgar por lo ocurrido con los parquímetros en áreas densamente concurridas como Condesa, Roma o Polanco, la medida logró una notable disponibilidad de espacios debido a la disminución de vehículos abandonados, estacionados mientras sus propietarios deciden raramente usarlos u ocupando espacios como talleres de lavado, mecánica y hojalatería.

Los parquímetros han permitido además una baja en la actividad de los llamados franeleros o viene-viene que han establecido una relación de contubernio con policías y grúas a quienes comparten parte de las ganancias que obtienen de los automovilistas, algunas veces en un modo de franca extorsión, como ocurre en las zonas del Hospital La Raza, el Centro Médico o el Hospital General de la Colonia Doctores.

Sin embargo, tienen mucha razón los vecinos y visitantes que se oponen al cobro de una empresa privada por estacionar sus vehículos en la calle, ya que alegan que la vía pública es de todos, que es inconstitucional privatizar su uso, que las tarifas por hora son excesivas, que el manejo de las ganancias que obtienen gobierno y empresas concesionarias es opaco, que esas ganancias no se aplican en mejoras para la zona donde operan y por la prepotencia de los encargados de sancionar infractores, lo que deriva en agrios disgustos y hasta pleitos callejeros.

