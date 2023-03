Avance médico

La vida científica en nuestro país avanza y no se detiene y en ello mucho tiene que ver el impulso de empresas como el Instituto Traslacional de Singularidad Genómica (ITRASIG) y Grupo T, a cargo del Doctor Octavio García, quien recientemente participó en el Science and Technology for Society Forum 2023 (STS Fórum), evento organizado por el canciller Marcelo Ebrard.

En este escenario, el Doctor Octavio García presentó su invento llamado NanoLuci, con el cual en tan sólo nueve minutos y de una forma sumamente sencilla, cualquier persona, sin conocimiento científico, puede realizar por sí sola una prueba de detección para diferentes enfermedades como tuberculosis, VIH, VPH o COVID-19.

El experto científico explicó que, durante los momentos más complicados de la reciente pandemia, a través de la Unidad Móvil de Genómica Avanzada, llamada “APOLO”, llevó decenas de miles de pruebas para detectar COVID-19 en comunidades pobres y marginadas de México, como parte de su objetivo de acercar los beneficios de la ciencia a quienes más lo necesitan.

Ahora se cuenta con algo aún más compacto y fácil de llevar y usar para este mismo objetivo, el cual se denomina NanoLuci y que es un pequeño gabinete del tamaño de una cafetera moderna, que en tan sólo unos minutos puede detectar diferentes enfermedades e incluso puede ser usado en el campo agrícola, en la detección oportuna de plagas en los cultivos de nuestro país. Sin duda, grandes avances al servicio de la población.

NUEVO FRENTE DE CONFLICTO CON EU

Como se lo he platicado, desde hace más de un año el conflicto entre la empresa Calica, propiedad de la estadounidense Vulcan Materials, y el gobierno de México cada día se complicaría más.

El último capítulo fue el ingreso a las instalaciones por parte de elementos de la Semar y la Sedena quienes acompañaron a personal de Cemex, quien arrendaba parte del terreno, al puerto de Punta Venado en Quintana Roo.

Más allá de la vertiente legal que se resuelve en un tribunal internacional de arbitraje por más de mil 500 millones de dólares, del que por cierto México no lleva las de ganar, existe un ángulo político que ha tensado las relaciones entre los dos países.

Y es que para quienes conocen la localización de la terminal marítima resulta estratégica para acelerar los trabajos del Tren Maya, particularmente del tramo 5.

Legisladores de Estados Unidos hicieron un fuerte reclamo al embajador Esteban Moctezuma, a su vez el secretario de Estado Antony Blinken, se manifestó en contra de las acciones del gobierno mexicano.

Le puedo confirmar que la molestia de esta reacción en Palacio Nacional, sobre todo por parte del grupo más radical de la Cuarta Transformación, ocasionó que se ponga sobre la mesa la expropiación del puerto e incluso de las dos mil hectáreas, lo que sin duda sería un punto de quiebre en la relación bilateral.

POR JAIME NÚÑEZ

JAIME_NP@YAHOO.COM

@JANUPI

PAL