Los mensajes del Presidente para el futuro de Morena: requisitos para ser sucesor

El pasado domingo 18 de marzo del presente año se llevó a cabo, una marcha en conmemoración de la política energética que el general Lázaro Cárdenas inició durante los albores del siglo XX. En el acto conmemorativo por la expropiación petrolera, se dieron cita como ya es costumbre, múltiples actores de la vida política nacional del partido oficialista, así como, representantes del sector empresarial y sindical de este país.

La ceremonia habría pasado de largo, sino hubiera sido, por el poder de convocatoria que tuvo (a pesar de ser un día feriado), además de enumerar algunos mensajes simbólicos y discursivos de parte del presidente de la república, dirigidos hacia los próximos sucesores de su movimiento o lo que es lo mismo, hacia quienes él, considera que habrán de tomar las riendas del partido en las próximas décadas.

Era como si el titular del ejecutivo federal, ya lo tuviera visualizado y con base en esta generación de futuros escenarios, convocara a sus simpatizantes para enviarle un duro mensaje a la dirigencia morenista:

“Nada se logra, y esto aplica en México y en todo el mundo, nada se logra con las medias tintas. Los publicistas del periodo neoliberal, además de la risa fingida, el peinado engominado y la falsedad en la imagen, siempre recomiendan a los candidatos y gobernantes correrse al centro; es decir, quedar bien con todos. Pues no, eso es un error: el noble oficio de la política exige autenticidad y definiciones. Ser de izquierda es anclarnos en nuestros ideales y principios, no desdibujarnos, no zigzaguear”.

¿Pero por qué el presidente de la república eligió la evocación de la expropiación petrolera para enviar esta convocatoria hacia la dirigencia de su partido y los próximos candidatos a cargos de representación popular de Morena?

Porque el fondo es forma en política y las formas, deben cuidarse siempre, si lo que se quiere es tener sustancia. En otras palabras, son las formas, las que le dan una identidad a un político y lo guían para saber conducirse, a través del mar de cuestionamientos u ofertas para abandonar sus ideales.

Esta última, ha sido una demanda ciudadana que, el presidente de la república ha sabido diagnosticar y entender en este país, debido a que la gente en México y en el contexto internacional, si algo han reclamado, es que los políticos, no tienen sentido de pertenencia hacia una ideología, y mucho menos, congruencia entre sus dichos y sus hechos. Hoy son de un partido político y mañana se pasan a otro y los ideales que juraban defender, ya no lo son más. Ejemplos de esto, hay por doquier.

Esta es la razón que ayuda a explicar en términos generales, la llegada de varios líderes al poder como: Nayib Bukele en El Salvador, Donald Trump en los Estados Unidos o Gustavo Petro en Colombia, entre otros.Personajes que la gente percibe como auténticos.

Y es que, en esa forma de comprender la realidad de la competencia partidista, radica la fortaleza de lo que ha sido, hasta ahora, el fenómeno de Morena en las elecciones de este país. Porque más allá de si convence o no, su apariencia institucional o narrativa discursiva, o inclusive las posibles soluciones a problemas nacionales que han promulgado en diferentes foros de este país, lo que sí se puede percibir, es que existe una congruencia en términos generales, respecto de lo que el presidente había anunciado en su proyecto de nación y el cúmulo de políticas públicas que, están llevándose a cabo, ahora como gobierno.

Reitero, podrán gustar o no, las maneras, y esa, por supuesto, es otra discusión; pero lo que no puede regatearse, es que, el proyecto de nación de esta administración es congruente con su plataforma ideológica y principios básicos de partido.

En resumen, como puede apreciarse la lectura del titular del poder ejecutivo, es que el próximo candidato a la presidencia de la república, debe ser el primero en reivindicar la lucha de los ideales de izquierda que Morena ha tratado de enarbolar en los últimos años. Para López Obrador, esta es una prioridad insustituible, ya que como mencionaba en su participación durante el evento dominical, la historia ha sido la encargada de recordarle a los propios mexicanos que el viraje hacia el centro en el espectro ideológico se debe a malas decisiones que han tenido algunos dirigentes en el poder en esos momentos.

Y es justo en este punto, en donde el otro mensaje de AMLO, es claro hacia los próximos candidatos:

“En 1940, la reacción se manifestó con mucha fuerza en la elección presidencial. Era tal la oposición de derecha que el general Cárdenas tuvo que actuar con cautela, y posiblemente eso influyó para que apoyara la candidatura de Manuel Ávila Camacho y no la del general Francisco J. Múgica, con quien tenía más afinidad ideológica y el cual representaba una mayor certeza de continuidad y profundizar la política social y nacionalista. Siempre se ha hablado de que el general no optó por Múgica ante el riesgo de una intervención extranjera. Sin embargo, como hemos visto, en ese entonces gobernaba Roosevelt, que había demostrado su respeto a la soberanía nacional y que estaba por estallar la Segunda Guerra Mundial, situación que contribuía a disipar la amenaza de una intervención estadounidense”.

Es decir, la enseñanza histórica observada desde este punto vista de acuerdo a López Obrador es que si el centro se apodera, una vez más, del proceso de sucesión presidencial como sucedió en un pasado, el desmoronamiento del proyecto de nación auspiciado por la 4T, vería su ocaso posiblemente en el 2030, lo que echaría por la borda la posibilidad de cristalizar al cien por ciento, su visión de país. Por ello los mensajes y la importancia de que todos los implicados en la contienda por la presidencia de la república, sepan lo que verdaderamente se juegan y estén dispuestos a poder allanar el camino para su sucesor.

POR LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES

PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PAL