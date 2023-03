La obligación de Diego Cocca

El inicio de la era de Diego Cocca como técnico de la Selección Mexicana luce muy cómodo en cuestiones deportivas; sin embargo, la visita a Surinam también resulta un peligro para el nuevo director técnico nacional por diversos factores: Desde el viaje, pese a que les han puesto un vuelo charter, es a un lugar al que nunca han ido y que no cuenta con las comodidades a las que sus jugadores están acostumbrados. Además, está también el reto de tener que ganar y dar una buena imagen en su primer partido al frente de este equipo, sin poner pretextos y tomando los riesgos de haber dividido al grupo de 34 futbolistas que convocó.

Esa es la gran obligación de Cocca en este primer juego como entrenador de la selección, no dejar que los detalles que hoy han salido a la luz y que parecen errores del pasado repetidos por lo que han vendido como una administración que busca el cambio los arrollen. Parece que son situaciones de las cuales no se aprendieron y que pueden comenzar a meter en problemas desde este inicio porque aquello de permitir que algunos jugadores no hicieran el viaje a Paramaribo es volver a dejar que los futbolistas estén por encima de la figura del entrenador, y si esa decisión la tomó alguien más a nivel directivo y se lo impuso al propio Cocca es igual de terrible, ya que entonces su autoridad importa para maldita la cosa

Llegar a Surinam no es nada sencillo. Pueden ser las 8 horas de manera directa en el charter, o en el vuelo que hay de Ámsterdam a Paramaribo que tomaron Erick Gutiérrez y Santiago Giménez por ejemplo, o viajar hasta 36 horas con diferentes escalas y con un desgaste realmente notable.

SÍ hay un ambiente hostil, personas que, aunque no son violentas en lo que se refiere al futbol y como sucede en otras sedes de Concacaf, pero sí se meten de lleno para apoyar a su selección, sobre todo cuando tienen en puerta la visita de un equipo que nunca ha estado en su estadio, como México.

Este juego no es para hacer papeles dignos o dar un tiempo de adaptación para que el técnico conozca a sus jugadores. La obligación es ganar y deben de entenderlo así Diego Cocca. Porque aún no juega y ya comenzó con algunos discursos como que del chacaleo que dio en su entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento del pasado lunes, en el que parecía poner más pretextos que explicaciones a lo que se puede esperar de su equipo en este juego.

Por otro lado, ojalá que este viaje sea de aprendizaje para muchos de los futbolistas mexicanos (para los que sí fueron, claro), ya que es una de las cosas importantes dentro de esta visita a Surinam, será que tengan un baño de realidad, que vean que no todo son bolsas caras, autos de lujo o grandes centros comerciales. En Surinam se van a topar con un país que se esfuerza día a día para salir adelante y que en el futbol encuentran un motivo de distracción, de satisfacción, a los problemas de la vida cotidiana.

En Surinam pueden ser muy malos para jugar, pero son muy futboleros. En este lugar han nacido grandes futbolistas como Clarence Seedorf y Edgar Davids. Y es por ese pobre nivel qué tiene este equipo de Sudamérica, pero que increíblemente juega en la zona de la Concacaf, que la Selección Mexicana debe ganarle con autoridad y sin importar que este equipo que dirige Cocca tenga pocos días de trabajo o no esté completo porque así lo decidieron.

Hay que recordar que, para este juego, de los mexicanos que militan en Europa solamente estarán presentes Gerardo Arteaga, Johan Vásquez, Julián Araujo, Erick Gutiérrez y Santiago Giménez. Quien también debería estar aquí es Guillermo Ochoa, pero increíblemente perdió su avión de Madrid a México y ya estará solo para el duelo ante Jamaica. Pero dejemos de ofrecerle pretextos al propio entrenador y a los futbolistas, y quien sea que juegue de los convocados por Cocca, ya sea Henry Martín, Roberto Alvarado, etc., tienen que ganar y hacerlo de manera fácil para comenzar bien este proyecto y sacudirse los pretextos y las malas mañas que tanto daño le han hecho a la Selección Mexicana en los últimos procesos mundialistas.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

PAL