Dos Bocas, la refinería destinada al fracaso

Un día antes del acarreo para conmemorar el aniversario 85 de la Expropiación Petrolera, el Presidente de la República estuvo dando recorrido en la Refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, donde dijo que la factoría ya está en la fase de integración y pruebas y que en el mes de julio se empezaba a producir gasolina.

Al día siguiente, en pleno aniversario de la Expropiación Petrolera, la naturaleza le decía al Ejecutivo federal que su magna obra está destinada al fracaso, y no es como si él no supiera, porque no sólo se lo dejó claro la naturaleza, se lo dijeron analistas y especialistas en el tema, que su refinería era inviable.

En tanto, al Zócalo de la Ciudad de México llegaban los burócratas y beneficiarios de los programas sociales, amenazados en perder sus empleos o los apoyos que reciben, si no iban a la concentración de un Amlofest más, para seguir motivando la egolatría presidencial.

Mientras el ego del Presidente se llenaba, viendo desde Palacio Nacional, los camiones que llevaban a las personas de diversos puntos de la República, la Refinería Olmeca también se llenaba, pero no de personas, ni de petróleo, sino de agua, por el paso de los frentes fríos 40 y 41.

Y así continuaba el culto al ego de la 4T, que no solo habló de la soberanía energética; como en cada mañanera aprovechó para seguir con las clases de odio y polarización, pero en el turno de la zacatecana, Rocío Nahle, precisó que en este año la refinería Olmeca en Dos Bocas comenzará su producción.

A menos que sea de agua o lodo, y no es nada personal, ni querer agraviar, pero el pensar que, en dicha refinería, un simple capricho presidencial que no era necesario, ya van más de 18 mil millones de dólares, dinero de todos los mexicanos, y es muy penoso y lamentable que las lluvias golpean esa zona cada año una y otra, y otra vez.

Y no podemos dejar fuera al agrónomo Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, que aseguró que se está cumpliendo con la instrucción de "rescatar" la industria petrolera nacional, y con las refinerías de Deer Park y Dos Bocas, este año se perforarán 97 pozos exploratorios y 256 de producción petrolera, y no es por minimizar su discurso, pero tan sólo en lo que va de este 2023, la refinería que está en el país vecino lleva dos incendios, y Dos Bocas ya parece más una hidroeléctrica que una refinería.

Qué lamentable que, en pleno día de festejos de los petroleros, la obstinación, el ego y el capricho no hayan escuchado desde un principio que la zona de Dos Bocas estaba propensa a inundaciones, hoy la refinería Olmeca sólo es símbolo de gasto, ineptitud y corrupción, pero prefieren decir que el problema es el costo del Instituto Nacional Electoral (INE).

Queda claro que los miles de millones de pesos de sobrecosto no han prevenido las graves inundaciones, ojalá y en la mañanera no digan que fue un complot para hacerlo quedar mal, o que sobornamos a Tláloc y lo volvimos conservador para meterle el pie a su ya su maltrecho gobierno, qué bueno que don Lázaro Cárdenas no está en esta época de “transformación”, porque sin duda, Dos Bocas sería su gran decepción.

POR JULEN REMENTERÍA

SENADOR DEL PAN

@JULENREMENTERIA

LSN