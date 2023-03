Dados cargados en el IPN

Ahora que el equipo de Arturo Reyes Sandoval en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) ha quedado amarrado de manos para concretar una nueva compra, resuenan más que nunca las versiones sobre que hay 'gato encerrado' en cuanto a la relación entre proveedores y algunos funcionarios.



Lo comento porque Rubén Gómez Montes de Oca, cabeza del área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control (OIC), suspendió provisionalmente la compra de jardinería IA-11-B00-011B00001-N-221-2023, noticia que de acuerdo con integrantes del sector se dio a conocer en Compranet hasta el 10 de marzo, dos días después de la fecha del documento, así como dos días después de la fecha para la que estaba programado el fallo.



Se trata de un proceso que no avanzó debido a “manifiestas irregularidades”, por lo que cobran mayor relevancia las acusaciones de Ecoblue de México sobre que los dados estaban cargados a favor de alguno de los concursantes, situación que les daría ventaja sobre el resto, ya que se incluyeron requisitos casi inalcanzables.



Una de las muestras son los análisis microbianos de germicida, sarricida y thinner, ya que a la Entidad Mexicana de Acreditación le toma hasta un mes emitir el trámite, mientras que los interesados tuvieron solo del 24 de febrero al 6 de marzo para obtenerlos; tampoco se pierde de vista que se sobrepasaría la obligación de las compañías al solicitarles que aquinaria y vehículos no tengan más de 12 meses.



[ ] No se olvide que uno de los puntos clave es José Alonso García Salazar, pues el actual director General de Recursos Materiales e Infraestructura en el IPN, ocupaba este mismo cargo en la Secretaría de Salud, de Jorge Alcocer, cuando Cleanium, Comercializadora Morelos, Servicios y Sistemas Institucionales para Inmuebles, así como Aseo Privado Institucional, relacionadas en el nicho a José Juan Reyes Domínguez, se quedaron con un acuerdo multianual por más de 407 millones de pesos.

Refuerzan seguridad en MH

Hay buenas noticias en cuanto a la seguridad ciudadana en la CDMX, en particular para los habitantes de la Miguel Hidalgo, y es que el gobierno local, liderado por el panista Mauricio Tabe, ha demostrado un compromiso constante en la inversión de recursos para garantizar la tranquilidad y el bienestar de la comunidad, tan es así que recientemente anunció la expansión del programa Blindar MH.

A partir de este mes, se han agregado 14 cuatrimotos al estado de fuerza del programa a fin de aumentar la vigilancia en colonias como la Pensil, Reforma Social, Popotla y Granada. Estos vehículos se utilizarán para cubrir recorridos perimetrales en áreas donde la ciudadanía solicite apoyo. El resultado de la estrategia se ha traducido en una disminución del 30% en los índices delictivos reportados en la demarcación durante marzo, en comparación con el mismo período del año anterior.

Compromiso por la sostenibilidad

Entre las grandes compañías del país, Transportes LiPU se distingue por séptimo año consecutivo como una de las firmas que por su Ética y Gobierno Empresarial; Cuidado y Preservación del Medio Ambiente; Vinculación con la Comunidad; además del resguardo a la Calidad de Vida en la Empresa, son reconocidas como Empresas Socialmente Responsables (ESR), por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial por México (AliaRSE). Pero su permanencia no es casual, ya que, al ser parte de Traxión, líder en logística y movilidad de Aby Lijtszain, debe apegarse a la Estrategia de Sostenibilidad que aplica a todos los segmentos de negocio y se ha desarrollado al tomar como referente los 10 principios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), además de las recomendaciones del Task Force on Climate-related Financial Disclosures, la Global Reporting Iniciative, así como el Sustainability Accounting Standards Board.

