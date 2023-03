Marcadas diferencias entre concentración en defensa del INE y la revancha

De la concentración en defensa del INE del domingo 26 de febrero y la del pasado sábado para conmemorar los 85 años de la expropiación petrolera, ambas en el zócalo de la Ciudad de México, destacan al menos cinco diferencias. Uno, en la de Morena fue quemada una figura con la imagen de la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, hecho reprobable que muestra a polarización e incitación a la violencia que viene desde Palacio contra la ministra, lo que no sucedió en el mitin de febrero.

Dos, para las autoridades capitalinas, la de Morena reunió ¡un millón 200 mil asistentes! pero dijeron que en la de defensa del INE sólo se juntaron 80 mil. Tres, en la de AMLO estuvo la bandera monumental ondeando a toda asta, mientras que para los opositores alguien decidió arriarla. Cuatro, en la de ciudadanos vestidos de rosa y blanco todos estuvieron de pie durante la lectura de los únicos dos discursos, pero en la del pasado sábado hubo una prolongada y tediosa perorata que nadie atendía, incluidos los invitados especiales a la grosera sección VIP con vallas y sillas, para ponerlos muy aparte de los acarreados del “pueblo bueno” (por cierto, una pésima señal política de los estrategas de la presidencia). Cinco, en la de la 4t no se escatimó en reparto de camisetas, banderitas, transporte, refrigerio y hasta pago en efectivo para los asistentes, pero nada de eso en la de los fifís conservadores. ¿Alguna otra? Es pregunta sin acarreo.

Vaya situación la que se está viviendo en el gremio futbolístico luego de intensas semanas de información sobre presuntos casos de abuso sexual. A finales del 2022 e inicios del 2023 se conoció la detención del jugador brasileño Dani Alves a quien los Pumas de la UNAM le rescindieron el contrato luego de ser encarcelado en España por supuesto abuso sexual. El turno siguió para Arturo Ortiz, apodado El Palermo, también del club PUMAS -caso del que por cierto la diputada local Silvia Sánchez Barrios alzó la voz en tribuna para exigir atención en el tema que se ventila en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México a cargo de Ernestina Godoy-.

El recuento incluye también al futbolista Abraham Hernández del Club Leones Negros a quien ya se le giró una orden de aprehensión también por presunto abuso sexual. La interrogante, de comprobarse la responsabilidad de los jugadores, es: ¿los clubes de fútbol tomarán medidas para que estos actos no se vuelvan a repetir o simplemente serán omisos?; un llamado a la UNAM, ojalá y tenga los arrestos para atender estos casos y no sólo se lave las manos como en el caso de la ministra Yasmín Esquivel.

A quien le llueve sobre mojado es al gobernador de Nayarit Miguel Ángel Navarro Quintero, quien se encuentra en medio de la turbulencia política por diversos escándalos en su aún breve gestión. De manera reciente sus adversarios políticos lo señalan de haber favorecido al fallecido Sergio Carmona, asesinado en 2021 e involucrado en temas de huachicol y crimen organizado. Según los reportes publicados en diversas notas y las acusaciones de sus opositores, Navarro Quintero cedió contratos por más de 336 millones de pesos, otorgados a través de Grupo Industrial Permart y Grupo Industrial Joser, propiedad del hoy fallecido.

La mala racha del gobernador siguió estos días luego de que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación declaró al gober como enemigo público número uno de todo el Magisterio Nacional, por violentar los derechos laborales de los trabajadores de aquella entidad. Vaya manera de hacerse de enemigos de don Miguel Ángel.

Convencidos de que su candidata no es precisamente una esgrimista en retórica política los estrategas de la campaña de Delfina Gómez al gobierno del Estado de México buscan a toda costa ponerla a salvo de tener que participar en más de los dos debates que por obligación deberá sostener con su adversaria Alejandra del Moral. Hace unos días el senador morenista Higinio Martínez dijo que los opositores de la profesora no van a imponerles la agenda y que no irán a más encuentros que los estrictamente obligatorios.

Y es que nada tontos, conociendo la dificultad de doña Delfina para responder con rapidez y de botepronto a preguntas duras, como el despojo del 10% del salario de los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco cuando fue presidenta municipal, o el desfalco por 830 millones en la SEP a su paso como titular de la dependencia, Alejandra del Moral y los suyos insisten en ir a varios encuentros verbales entre las dos candidatas.

El dirigente priísta en el Estado de México Erik Sevilla, criticó que el equipo de doña Delfina rehuse sostener más de dos debates preguntando a qué le temen, y asegura que en recientes encuestas del Moral está ahora a cifras menores de 10% de distancia de la texcocana, pero lo cierto es que la candidatura de la abanderada por el la coalición Va Por México no termina de levantar y no son pocos los que lamentan que la decisión del gobernador Alfredo del Mazo no haya sido Ana Lilia Herrera, a quien le ven más méritos, experiencia y tablas. De hecho, ya no es un secreto que algunos priístas, panistas, perredistas y neoaliancistas del equipo de del Moral le están jugando chueco y se han pasado al bando morenista, por aquello de asegurar su futuro político para los próximos 6 años. Nada nuevo, oportunismo político le llaman.

No confundir la cannabis con el cáñamo, demandan a través de un documento dirigido a la COFEPRIS diversas organizaciones, investigadores y académicos, quienes aclaran que se trata de dos plantas diferentes, con distintos usos. 66 agrupaciones civiles como Curativa Salud Cannabis de México, Bella Green Ventures, Partido Encuentro Solidario de Baja California, Pasero Abogados SC, o Concamed, entre otras, explican que la cannabis sativa o cáñamo industrial es genéticamente distinto al cannabis medicinal o de uso recreativo, el canabinoide de efecto sicotrópico, el que se fuma, para ser claros.

La planta de cáñamo es utilizada por su durabilidad en la industria textil y es útil para la fabricación de cuerdas, papel, elementos aislantes, combustible para motores, pintura, cosméticos y puede utilizarse para suplir el uso de petroquímicos, algodón y maderables. En el documento presentado a la opinión pública, organizaciones civiles, laboratorios e industrias piden a COFEPRIS que diferencie la cannabis del cáñamo que no es de consumo humano, sino una materia prima que en todo caso debería ser regulado por autoridades de agricultura y economía. En países como Canadá y Estados Unidos, la actividad industrial del cáñamo produce millones de dólares al año para empresas relacionadas directamente con su producción, genera empresas indirectas, empleos productivos e impuestos, que en México le vendrían muy bien a la economía.

POR ENRIQUE MUÑOZ

