La tapadera del buen Nachito Ovalle

Se sabe que en la mañanera todo puede ocurrir. Usualmente de todo al unísono; un show cómico-trágico-musical, y mentiras y cortinas de humo al por mayor. Ahora, con la defensa que hizo López Obrador, estas conferencias de prensa también podrían llamarse ‘las tapaderas’.

Segalmex con ¡más de 12 mil millones de pesos desaparecidos! Cantidad mucho muy superior a la infame y bien conocida Estafa Maestra. Pero el presidente dice que el ex director del organismo, Ovalle, es una “persona buena”, de la cual abusaron los priistas.

Esa persona buena lleva trabajando en el gobierno desde la década de los 70 y es todo un priista consumado. Hoy podrá ser miembro de la 4T, pero toda su carrera la hizo con los priistas (igual que el propio AMLO, por cierto).

Recordemos: empezó desempeñando funciones en la administración pública hace casi 50 años. Su palmarés es haber sido secretario particular del ex presidente Luis Echeverría; director de Conasupo; diputado; embajador (en Argentina y en Cuba); director del Instituto Nacional Indigenista. De hecho, allí conoció a López Obrador, cuando en 1977 asumió el cargo de coordinador general del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR). En ese entonces, López Obrador era el coordinador general del INI en Tabasco.

¿Coincidencias?

Lo cierto es que, mismo siendo buena gente, después de dos años de ocupar un puesto en la actual administración federal (al frente de Segalmex), fue acusado de fraude ¡por el propio gobierno del que formaba parte! Mas eso no llevó a que lo investigaran; se le dio en cambio un premio de consolación —también llamado de reubicación—: ser el nuevo coordinador del INAFED (Instituto Nacional para el Federalismo).

Se han girado órdenes de aprehensión en contra de 22 personas por diversos delitos relacionados al caso Segalmex: delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado. Creo que debieran incluir el de fraude, aunque dado que fue esa la acusación inicial con la que se le relacionaba a Ovalle, seguro no quieren mencionar ese delito…

López Obrador insiste en que a Ignacio Ovalle lo engañaron sus empleados y que no sabía lo que pasaba en Segalmex; por lo visto tampoco lo que firmaba…

En su eterno doble rasero hace como que no se da cuenta que con esta afirmación van dos veces que se muerde la lengua. Sí, recordemos al López Obrador candidato, aquel que afirmaba: “todo lo que pasa en el gobierno lo sabe el presidente de la república”. ¿Ahora quiere hacernos creer que ni él, pero sobre todo el director del organismo, no sabía lo que pasaba en Segalmex? Y la otra: el pecho se le inflamó a López Obrador cuando dijo que Felipe Calderón por supuesto estaba enterado de todo lo que hacía Genaro García Luna, que son cómplices y que es imposible que Calderón siendo presidente no lo supiera…

Vaya. Pues podemos hacer hoy la misma señalización (sin pecho inflamado ni dedos flamígeros) y decir que López Obrador a fuerza tenía que saber lo que pasaba en SEGALMEX y con su amigo Ovalle Fernández (estafa, timo, desfalco, sustracción, etcétera, de más de 12 mil millones de pesos).

Y sólo se han recuperado 900 millones…

Quedan, entonces, muchas preguntas sin respuesta. Van algunas: ¿Es legal —además de ético y moral, como diría AMLO— que Antonio Del Valle, gerente de estrategia Institucional y Comercial de Segalmex hasta marzo de 2021, hoy trabaje de asesor del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero? Digo, si él es uno de los implicados en el mencionado caso, ¿cómo se espera actúe la FGR que lo tiene contratado? ¿La Fiscalía se desempeñará apegada a derecho en el caso contra Ovalle? ¿López Obrador se rasgará las vestiduras y dirá que es “amoral” como se expresó con respecto al finiquito de ley que recibirá Lorenzo Córdova Vianello, actual consejero presidente del INE?

Me temo que no. Ovalle seguirá cobrando en el gobierno federal, 11 mil millones de pesos seguirán perdidos y López Obrador reiterará que Ovalle es una persona buena… y moral también. Porque sí, en política, la moral es un árbol que da moras, rateros y amigos a quienes tapar.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

