Xóchitl batea la candidatura; Vila acelera

A la senadora la tratan de convencer de que se anote en la carrera presidencial, pero ella apunta para otro lado: quiere ser jefa de gobierno de la CDMX. Al gobernador de Yucatán no hay que preguntárselo dos veces, está más que puesto: quiere ser presidente.

Para Xóchitl, no se trata solo de su convicción por la historia de vida que la acompaña desde que llegó a la Ciudad a vivir a un cuarto de azotea en Iztapalapa, sino de las posibilidades que arropan su aspiración. Es competitiva. Mauricio Vila, por su parte, solo espera claridad en el proceso de selección del candidato presidencial del PAN y la alianza Va Por México, para pisar el acelerador.

“Estoy listísima para ser la próxima jefa de gobierno de la CDMX. Es muy padre leer columnas que me señalan como una posible candidata a la presidencia, pero llevo varios años pensando en la ciudad”, me dijo la senadora hace un par de días.

No hay encuesta que no la coloque arriba en las preferencias electorales entre los capitalinos que votarían por la alianza PAN-PRI-PRD. A menos de 15 meses de la elección de 2024, aparece como la más competitiva de la oposición frente a Morena.

En la encuesta de El Universal, del pasado mes de febrero, va arriba: 30% de la intención de voto, seguida de la alcaldesa en Álvaro Obregón, Lía Limón (12%); el alcalde en Benito Juárez, Santiago Taboada (10%) y el alcalde en Cuajimalpa, Adrián Rubalcava (9%). En la publicada el pasado lunes por Reforma, la historia es parecida: 22% de la senadora, frente al 13% de Taboada, 9% de Limón, 5% de Mauricio Tabe, 3% de José Narro Robles, y 2% de Kenia López y Rubalcava.

Nadie niega que va arriba, como tampoco nadie podría negar que está lejos de ser la candidata del grupo panista que controla el partido en la Ciudad. Lo que Xóchitl tiene de preferencia en las encuestas, lo tiene de resistencia en la cúpula del PAN, que encabeza el coordinador de los diputados federales, Jorge Romero. No forma parte de ese grupo, y por eso no la quieren en la boleta, aunque es popular y tiene arrastre.

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, por su parte, quiere ser presidente, lo dice cada que se le pregunta. Ayer platicamos con él, en el marco de la inauguración de la Convención Bancaria.

“Ojalá que la coalición (PAN-PRI-PRD) se pudiera hacer más grande. Son buenas las alianzas, pero la alianza tiene que ser con los ciudadanos. La principal alianza tiene que ser con la ciudadanía (…) a mí me interesa ser presidente, no candidato. No se trata de ver quién quiere, sino quién puede; quién puede estar respaldado por resultados y trayectoria. Quiero poner a disposición del PAN los resultados de lo que hemos hecho en Yucatán”, señaló.

Vila es el mejor posicionado entre los aspirantes de la oposición. De hecho, según el Power ranking presidencial de Político.Mx, está solo detrás de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López. No hay panista mejor posicionado, y ni se diga alguien del PRI y PAN. Yucatán, además, es una de las entidades más seguras del país y con mayores índices de prosperidad. Vila tiene qué vender. Ha comenzado a pisar el acelerador, pero lo hará con mayor potencia hacia el segundo semestre del año. ¿Le alcanzará? Veremos.

¿Xóchitl para la Ciudad? ¿Vila para la presidencia? Esa podría ser la fórmula.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

