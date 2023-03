Fernando Ortiz, su verdadera prueba para merecer ser el DT de América

El juego ante Guadalajara, que ahora han denominado el Clásico de México, será un partido de máxima exigencia y presión para el técnico del América, Fernando Ortiz, quien tiene que demostrar que tiene la capacidad para resolver a favor de su institución en este tipo de juegos y que no lo consuma todo lo que hay alrededor antes, durante y después de los mismos.

Ya le ocurrió en la derrota frente al Pachuca, cuando explotó ante las preguntas de lo que era evidente que no servía en su equipo; se molestó y respondió de mala manera; después, al siguiente partido con el triunfo se aligeran las cosas, pero regresa a la exigencia para este duelo en Guadalajara, en el que el equipo americanista necesita mostrar superioridad en la cancha para llevarse el triunfo y escalar puestos en la tabla.

No hay ninguna duda de que América es mucho mejor equipo que su rival, línea por línea, pero eso debe quedar reflejado en el funcionamiento y, por supuesto, en el marcador. Incluso, con el cambio en la portería con el ingreso de Luis Malagón en lugar de Óscar Jiménez, el América toma fortaleza en esa posición a diferencia del Guadalajara, que ha visto cómo Miguel Jiménez se ha equivocado en varias ocasiones.

Si hablamos del mediocampo, América también es superior con Richard Sánchez y Álvaro Fidalgo como dos de los mejores mediocampistas del futbol mexicano, que pueden ser acompañados por quien sea por fuera como Zendejas, Rodríguez o quien decida Ortiz, además, claro, de Diego Valdés delante de ellos.

Y en el centro delantero ni qué decir; lo que vive Guadalajara es una pobreza en esta posición, y la lesión de José Juan Macías los ha dejado sin la posibilidad de contar con un delantero de calidad, por lo que tendrán que basar sus esperanzas en lo que generen desde otras posiciones. Lo más triste es que muchos fans viven ilusionados en el regreso de Alexis Vega, cuando el muchacho no estará al 100, aunque tenga minutos.

Además de todo, está el hecho de que, con una victoria, América rebasaría en puntos al Guadalajara y volvería a meterse en posiciones de clasificación directa. De ahí la importancia de este partido, de ahí la presión que puede generarse en torno al entrenador americanista, Fernando Ortiz, quien tiene que demostrar la capacidad para dirigir y mantenerse ecuánime en este tipo de escenarios, muy similares a lo que será la Liguilla, en la que de no salir campeón ya no se le perdonará y tendrá que salir del equipo.

En caso de no mostrar la capacidad de sacar adelante este juego, con un buen planteamiento y con una buena manera de modificar y dirigir ya durante el partido, Ortiz estaría confirmando la idea de que no es el técnico ideal para este América y mucho menos el DT que puede hacer campeón a este equipo, porque puede tener récord de puntos, al campeón goleador, un medio campo con tres mil pases acertados, pero si no logra salir campeón, si no logra hacer que este equipo supere y domine a los rivales directos en busca del título, no sirve para maldita la cosa.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

LSN