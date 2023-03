Fentanilo, aquí y allá

Dice López Obrador que convocará a médicos y científicos mexicanos con el objeto de que encuentren algún analgésico que sustituya al fentanilo. Con todo respeto (como se dice propiamente en la mañanera), la cosa puede tomar mucho tiempo. Supongo que la Dra. Álvarez Bullya encabezará a este grupo de investigadores (no neoliberales, desde luego) dedicados a tal tarea. Esto garantiza que en varias décadas no veremos ningún resultado. Si el “sustituto” del fentanilo tarda en generarse, probarse, producirse y distribuirse tanto como la famosa vacuna Patria o los ventiladores (indispensables durante la pandemia) el asunto va para largo. Mis ojos ya no lo verán.

El problema no es “crear” un analgésico; de hecho, ya están creados. Por ejemplo, los que utilizan la estructura del fentanilo: alfentanilo, remifentanilo, sufentanilo, carfentanilo. Algunos de estos son más potentes que el fentanilo (carfentanilo) y otros más suaves, digamos. También existe otra sustancia llamada Nitazeno o droga de Frankenstein que es 40 veces más potente que el fentanilo y ya se consume en las calles de los Estados Unidos. O la nueva sustancia para el manejo del dolor, también más potente que el fentanilo, llamada Dsuvia, aprobada por la FDA con la presión del Pentágono.

El problema es la intención de prohibir por ignorancia o demagogia una sustancia que es de gran ayuda en medicina como apoyo en el manejo del dolor suponiendo que su prohibición eliminará el problema de raíz. Falso. Las cadenas de distribución legales (médicas) del fentanilo y las ilegales son diferentes. Prohibir la sustancia para uso médico no hará que deje de producirse y consumirse de forma ilegal o bien que se use otra sustancia.

Así está la cosa, pero…todo es posible en la actual administración, démosle el beneficio de la duda y en una de esas. Mientras esto sucede, prohibir el fentanilo sería un enorme despropósito que condenaría a una vida lamentable e indigna a muchos enfermos. No más no se puede.

Otro dato que me gustaría precisar es que en México sí se produce esta terrible droga. A las pruebas me remito: tanto la SEDENA como la Secretaría de la Marina han reportado el desmantelamiento de laboratorios donde se produce específicamente esta sustancia. Solo un ejemplo en este sentido: el allanamiento en la zona de los Pueblos Unidos del municipio de Culiacán, de un importante centro productor de pastillas y polvos de este químico. Esto sucedió hace muy poquito, el 16 de febrero del año en curso. Exactamente aseguraron 128 kilos de fentanilo granulado y algo más de 629 mil pastillas de este psicotrópico. Ojo, son datos de la SEDENA, no es un malhadado chisme de los conservadores.

Hay que recordar que esta droga es sintética y se puede producir en un espacio más o menos reducido y sin grandes instalaciones. Bastan para lograrlo, los precursores o ingredientes necesarios, que nos llegan a través de nuestros puertos (siempre escrupulosamente vigilados por la Marina) provenientes de China, Singapur o India para que se pueda producir esta sustancia. Preocupante.

Lo que también hay que reconocer es que México y Estados Unidos están, los dos muy juntitos, involucrados en esta fea amenaza para la salud que se da en ambos países. Y que en los dos países se manipula el tema con fines electorales.

El narcótico se produce aquí, pero allá también. Y solo con oscuras complicidades y corruptas redes de suministro en ambos lados de la frontera, llega esta nociva sustancia sin problema alguno a las calles de cualquier ciudad estadounidense o mexicana.

El consumo recreativo del fentanilo le ha costado la vida a muchos seres humanos y me preocupa igual que sean de aquí o de allá. Dejen de echarse la pelota y pónganse a trabajar en serio.

POR TERE VALE

@TEREVALEMX

COLABORADORA

MAAZ