…y no se vendió Banamex

Banamex no se vendió cuando se dijo que se iba a vender, en diciembre del año pasado. El anuncio inicial de la venta de Banamex ocurrió el 11 de enero de 2022, y se informó que en diciembre habría ganador. A partir de ese momento se barajaron nombres de varios empresarios e instituciones que podrían adquirirlo, desde Ricardo Salinas hasta Santander, pasando por Germán Larrea, Daniel Becker, Carlos Slim, Banorte, y otros. Pero nadie lo ha podido o ha querido comprar.

Vender una empresa puede tomar mucho tiempo, pero la lentitud no era la intención de Jane Fraser, la CEO de Citigroup, quien hasta visitó al presidente López Obrador para plantearlo. AMLO se enfocó en que, cuando ocurra, le paguen impuestos, y en que las piezas de arte mexicano que tiene el banco no salgan del país.

Pero cuando una empresa no se vende generalmente hay un problema de precio. ¿Cuánto vale un negocio? La respuesta es un misterio, a pesar de que los métodos de valuación de quien descuenta los flujos de efectivo sean muy avanzados. ¿Por qué no se logran acuerdos sobre el precio? Por varias razones, entre las que se encuentran que: (1) el potencial del mercado no es igualmente apetitoso para el comprador que para el vendedor; (2) la ejecución futura del negocio puede ser un gran desafío para el nuevo dueño; (3) el medio ambiente regulatorio y de supervisión del sector complicará los flujos de efectivo; y (4) conseguir una buena tasa de rendimiento no parece fácil en un momento determinado.

La tardanza en la venta de Banamex ha implicado ya su empequeñecimiento en número de clientes, de acuerdo con lo que ha reportado la prensa con datos de la Comisión Bancaria. Esto puede interpretarse como que el banco está siendo menos apetitoso.

Tras esa realidad han surgido dos nuevos temas: que un posible comprador final, quizá el empresario Germán Larrea, compre solo un fragmento del banco y mantenga a Citi como socio durante un tiempo; y que Citi elija una salida en el mercado bursátil mexicano, dejando a Banamex en manos del público inversionista.

Es posible que la Convención Bancaria de Mérida sirva para que Citi informe algún nuevo camino para Banamex. Por lo pronto la no venta implica una sensible disminución en el precio, más aún en el contexto del trago amargo que están pasando los bancos estadounidenses y europeos. Uff.

CANADIAN PACIFIC

Ayer se concretó desde el punto de vista regulatorio el nacimiento oficial de Canadian Pacific Kansas City, la nueva firma resultante de la fusión de Canadian Pacific y Kansas City Southern, con lo que se constituye formalmente el primer ferrocarril de Canadá, Estados Unidos y México. La fecha de arranque público será el 14 de abril. La nueva empresa, que en México dirige Óscar del Cueto, dará lugar a “nuevas inversiones en nuestra red ferroviaria”.

