Premiar la equidad y las buenas prácticas

“Si las mujeres y las niñas fueran tratadas igual que los hombres en derechos, dignidad y oportunidad, veríamos el progreso político y económico en todo el mundo”. Hillary Clinton.

El miércoles 8 de marzo miles de mujeres abarrotamos el Zócalo de la Ciudad de México, la glorieta de las y los desaparecidos en Guadalajara, las plazoletas frente al palacio de Gobierno en distintas ciudades del país exigiendo demandas muy claras: paz, libertad e igualdad. Como en las recientes manifestaciones del 8M, las consignas y cánticos fueron sentidos y fuertes, “señor, señora, no sea indiferente, se matan a mujeres enfrente de la gente”, “el gobierno no me cuida, me cuidan mis amigas” o “marchamos por las que ya no están”. Y también como cada año, después de cada Día Internacional de la Mujer los cuestionamientos rondan por la cabeza de las mexicanas, ¿ahora qué sigue?

Por supuesto que las manifestaciones dan cuenta del reclamo de las mujeres, sin embargo el gobierno a través de políticas públicas, acciones afirmativas, programas, educación y, sobre todo, brindar estrategias efectivas para procurar e impartir justicia. Asimismo, la sociedad también debe hacer lo propio mediante una educación responsable de sus hijos e hijas, involucrarse en los temas correspondiente a la equidad de género, además de exigir al gobierno que cumpla su parte. De igual manera y no menos importante, la iniciativa privada, es decir el conglomerado de empresas del país deben promover e implementar políticas internas de competitividad con perspectiva de género.

En este sentido, es gratificante encontrar acciones concretas como el “Premio Equidad IMEF-MEF, Un reconocimiento a las Empresas en su Esfuerzo por Crear una Cultura Inclusiva”. Este premio realizado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF) y Mujeres en Finanzas (MEF) “tiene como objetivo reconocer el liderazgo, esfuerzos y logros de las empresas que han desarrollado con éxito una cultura de equidad de género, impactando positivamente en sus organizaciones, a sus equipos de trabajo y a la sociedad”, destacando la gran importancia del desarrollo individual y organizacional de las mujeres dentro de las empresas para una mayor contribución en la sociedad y en la economía del país.

Sumado a los incentivos para las empresas, es de gran relevancia las bases para la participación en esta gran iniciativa del IMEF y MEF, tales como tener claridad en los lineamientos del desarrollo profesional con perspectiva de género; la generación de ambientes inclusivos y sin discriminación; acciones concretas para reducir y eliminar las brechas salariales con razón de género en todos los nivel de la organización; así como la generación de acciones y políticas que promuevan condiciones igualitarias dentro y fuera de la empresa. Puntos torales para una adecuada promoción y puesta en marcha cultura de respeto e igualdad. (Dejo el enlace para mayor información https://premioequidaddegenero.org.mx/#sobrepremio).

Este es un gran ejemplo de qué hacer durante los 364 días restantes al 8M. Es relevante recalcar que cada vez más empresas asimilan e interiorizan estas buenas prácticas que sirven de ejemplo para toda la iniciativa privada. Debemos de seguir por este camino, en la exigencia a las autoridades para que hagan lo que les corresponde y que también tomen como ejemplo estos buenos ejemplos desde las organizaciones civiles y empresariales para llegar a tener una sociedad más equitativa entre hombres y mujeres, con mayor justicia social y mejores prácticas en razón de género.

POR ADRIANA SARUR

COLABORADORA

ADRIANASARUR@HOTMAIL.COM / @ASARUR

PAL