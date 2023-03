La igualdad nos queda pendiente

¿Sabías que actualmente en México para que una mujer tenga el mismo ingreso promedio al año que un hombre, tiene que trabajar 51 días más para obtenerlo?

Me parece un dato alarmante. Quiere decir que por cada 100 pesos que recibe un hombre en promedio, una mujer recibe 86 pesos, estos datos son del Informe IMCO–2022.

El sábado pasado, la Organización Protocoltoday, realizó un evento virtual con motivo del Día Internacional de la Mujer, más allá de los diálogos y los logros obtenidos en favor de las mujeres en América Latina, destacó los pendientes que aún quedan en cuanto a la igualdad de género en temas que se podría decir, son básicos.

Varios ejemplos los dio la diputada federal poblaba y ex alcaldesa de aquella ciudad, Blanca Alcalá, quien destacó que las mujeres en México:

Tienen menor probabilidad de alcanzar un puesto de alta jerarquía al tener menos tiempo disponible por labores domésticas

Los sectores con mayor presencia de mujeres son salud, educación, hospedaje, preparación de alimentos y comercio al por menor, con menores ingresos

Los sectores con menor presencia son la construcción, minería y servicios inmobiliarios con mayores ingresos

En los trabajos de mayor presencia, en promedio 58.5% ganan un salario mínimo, mientras que sólo el 34% de los hombres gana esta cantidad

Son datos que, sin ser feminista, ofenden, además de que son reales; ¿cuántas de nosotras no hemos perdido la oportunidad de tener un ascenso por el simple hecho de ser mujer? Además de los cientos de comentarios que hemos escuchado de distintos jefes hombres, y algunas mujeres, en contra de las compañeras que se embarazan y de las pocas posibilidades que tendrán ahora de un mejor puesto. Es actual, hoy sigue ocurriendo.

Y si nos vamos a los cargos de poder, ahora los Congresos ya se han estabilizado, hay 50-50, pero ¿qué hay de las gubernaturas? Tenemos, en México, 28.1% de mujeres que ocupan ese cargo, contra 71.9% de hombres.

Según los datos de la Cámara de Diputados, Senado, CONAGO, INE e IMCO, ministros de la Corte 36.4% son mujeres, 63.6% hombres; en cuanto a alcaldes y alcaldesas tenemos 25.9% mujeres, contra 74.1% hombres.

En el planeta, durante 2022, de acuerdo con el Banco Mundial, las mujeres accedieron a solo tres cuartas partes de los derechos reconocidos de los hombres

En cuanto a los Países iberoamericanos, resulta que 58% no tienen Igual remuneración por trabajo de igual valor; 65% restringen la libertad de elección de empleo de las mujeres y promueven la segregación ocupacional. 78% no cuentan legislación necesaria para proteger los derechos de las trabajadoras domésticas. Y, 27% tienen textos con disposiciones discriminatorias en su legislación en cuanto al reconocimiento y la redistribución del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.

El tema tampoco es fácil para los hombres -quienes por siglos fueron educados con pensamientos y actos machistas-, sin embargo, reconozco el esfuerzo de aquellos que se atreven a hablar con una mujer sin usar ni un solo comentario sexista o machista y de los que se interesan en querer ser mejores hombres para sus compañeras, a quienes han dejado de ver como su propiedad.

