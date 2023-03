Somos 50 +1, Juntas Por la Igualdad

Es urgente construir un México más justo, igualitario y seguro para todas las mujeres.

Cada #8M, Día Internacional de la Mujer, nos causa conmoción, un día en que salimos a las calles con la voluntad de hacernos escuchar, un día en que marchamos para reconocernos en la lucha por nuestros derechos, que por años han sido olvidados.

En 50+1, las mujeres no olvidamos, tenemos presente que existe una deuda histórica del sistema de justicia con las mujeres de este país, nosotras no olvidamos que miles de mujeres y niñas continúan desapareciendo y sufriendo algún tipo violencia: física, mental, digital, económica; como la violencia ácida, o la violencia vicaria, en la que además del abuso de autoridad, se violenta los derechos de las mujeres y sus hijos.

Son días para reflexionar, son días para señalar los grandes pendientes que aún tenemos en nuestro país, todo esto en medio de una marcada crisis civilizatoria, un país en donde la impunidad persiste, y un México en que 11 mujeres son asesinadas cada día. Días donde urge visibilizar que no “se murieron”, las mataron, y que eso se llama feminicidio, y al “feminicidio”, hay que nombrarlo como tal, porque lo que no se nombra, no existe.

Nuestros derechos no son negociables, es impostergable que la paridad llegue también a los presupuestos, pues sin esta, los esfuerzos parecen insuficientes. La violencia en cualquiera de sus expresiones es, y debe ser inaceptable. No queremos privilegios, pero tampoco queremos vivir en desventaja.

Por lo anterior, y en el marco del #8M, nos reunimos en el Monumento a la Revolución, con una campaña titulada “Juntas Por la Igualdad”, encabezado por la vicepresidenta: Claudia Sofía Corichi García, y diversas integrantes, entre ellas: Amalia García, Claudia Ruiz Massieu, Blanca Lilia Ibarra, Claudia De Buen, Ana Lilia Herrera, Johana Torres, Blanca Alcalá, Maiella Gómez, Mary Carmen Nava, July Angulo, Karime Athie, Katherine Esparza, Paulina Sánchez, Daniela Reyes, y desde la distancia la presidenta nacional: María Elena Orantes, mientras que desde la ONU, la presidenta del Capítulo CDMX: Mariana Gómez del Campo.

Todas con una misma misión, fomentar con esta iniciativa digital la: prevención, erradicación ante cualquier tipo de violencia.

Es confrontante reconocer, que el 70% de las mexicanas, han sufrido algún tipo de violencia, a lo largo de su vida. Desde esta colectiva de mujeres políticas, académicas, activistas y periodistas, continuaremos visibilizando la lucha a favor de las mujeres de nuestro país, buscando siempre impulsar los procesos de igualdad sustantiva, en todos los niveles donde las mujeres estemos participando.

Seguiremos marchando y protestando para exigir seguridad, la violencia contra las mujeres en nuestro país debe detenerse, y para ello se requiere de un enorme compromiso de los 3 poderes del Estado y de todos los niveles de gobierno, no podemos ser indiferentes.

Somos 50+1, buscaremos siempre trabajar de manera coordinada, plural, enalteciendo nuestras coincidencias, y buscando siempre el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres de nuestro país, queremos que le vaya bien a México.

Por las que nos precedieron, por las que estamos, por las que nos arrebataron y por las que vendrán, seguiremos marchando juntas, hasta que la igualdad sea justicia.

Que se escuche fuerte y claro ¡Nos queremos vivas!

#Somos50Más1

POR KAREN TORRES AGUILAR

Periodista & Mkt Specialist

IG: karentorres.mx / TW: KarenTorresMx

