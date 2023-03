Los candidatos del pueblo al INE

–¿Y esta persona, este Godínez? No me suena. No me traigan a cualquier candidato. Seleccionen. Se va a hacer tarde para la siesta de las 10.

–Jugó en tercera en su equipo el mes pasado, señor, cuando se lesionó el sargento Cisneros. Es contador.

–Ah, claro. Muy buen perfil: sabe de números y es hábil para el macaneo. Mandó una línea por el chore que era como para doblete, pero otra vez me agarró la contractura. Uno no se da cuenta de lo importante que son los glúteos para correr hasta que sufre esto. Está bueno como para remplazar a Lorenzo, ¿no?

–Sin duda, presidente. Oiga, ¿y el maestro Mecalpa? Matamos dos pájaros de un tiro: tenemos a alguien cercano a la causa en el Instituto y a lo mejor deja de bloquear vías en Michoacán. Los aguacateros están muy molestos.

–Los aguacateros son conservadores. Exportan el producto a Estados Unidos en vez de darlo a buen precio para el consumo del pueblo. Pero es buena idea. Nada más dile que a esto sí tiene que presentarse. Aquí no hay licencias de dos años. Y que entre a las sesiones con el machete, para dejarle claro a los neoliberales que esto ya cambió.

–Él es más de varillazos, pero me parece una propuesta brillante. ¿Y Macedonio, señor?

–Me gusta. Anda sin chamba, y la verdad es que su hija lo está haciendo muy bien en Guerrero. ¡Al carajo con las protestas de las mujeres! Somos el gobierno más feminista de la historia.

–¿Y John?

–¡Al carajo! No me gustó que se trataran de grillar a Macedonio, me provocan desconfianza sus mensajitos amorosos con Irma (nada más falta que empiecen a subir sus fotos en la alberca al tuíter) y lo de andar presumiendo sus doctorados se me hace muy aspiracionista. Ayer en la cena –a propósito, ya les he dicho que no me gustan las Salmas: las tortillas tienen que ser fritas, sino la cabeza no sabe igual; nada más falta que hagan pozole de pollo– estuve pensando: ¿y Juanito?

–Le recuerdo que lo llamó “delincuente” y que se destapó para la presidencia, señor. Es ridículo, pero…

–¡Al carajo! ¡Judas! Pero no es ridículo. Puede robarnos a la clientela de Noroña. No me lo descuiden. Bueno, pues volvamos a mi gente de confianza, a los de toda la vida: Nico. Gran chofer, gran persona. Del Tsuru al INE. Lo veo en el lugar de Ciro.

–¿Y uno de los moneros?

–Lo había pensado. Pero no hay que cargarlos más de chamba. Imagínate que empiezan a perder ese sentido del humor tan chistoso. Hay momentos en que veo sus caricaturas y pienso: “Están en el nivel de Resortes o Manolín y Chilinsky”. Unos genios. Hablando de fildeo y macaneo, ¿cómo se llamaba el muchacho que jugaba por el jardín derecho? Uno muy delgado. Bueno, el único delgado del equipo, aparte de mí.

–Era un soldado raso, señor. No sé si un militar en el INE…

–¡Al carajo! Me diste una idea. Busquen al general secretario y pregúntenle qué sabe de organizar elecciones.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

LSN