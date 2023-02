Alcanza juicio a Calderón

Es un hecho que el ex presidente Felipe Calderón va a tener que sacar algo más que simples declaraciones para negar los nexos que le atribuyó el ex fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, con un grupo del crimen organizado. Fue en el juicio contra Genaro García Luna, en New York, donde salió a relucir el nombre del ex mandatario, quien de inmediato respondió que “nunca negocié ni pacté con criminales”, y tachó de “mentira”, los dichos del testigo.

Sheinbaum inicia gira

Nueva gira por las 16 alcaldías de la CDMX emprenderá la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Empieza hoy en Venustiano Carranza e Iztacalco, y serán dos al día, para dar a conocer las obras a realizar este año. Nos dicen que se invitó a todos los alcaldes, incluidos los de oposición, para acompañarla en los recorridos.

Postulan a mexicano a la CIJ

México postuló al doctor en Derecho, Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco, como juez de la Corte Internacional de Justicia. Nos cuentan que la Cancillería, encabezada por Marcelo Ebrard, va a cabildear intensamente para que resulte electo y no ocurra lo mismo que con otros candidatos de la 4T a organismos internacionales.

Embajador apoya a turcos

Muy activo está el embajador de México en Turquía, José Luis Martínez y Hernández, apoyando en la emergencia causada por el terremoto de 7.8 grados en ese país. Al momento no reportan mexicanos entre las víctimas, pero el diplomático sigue pendiente, además de que facilita las labores de los rescatistas mexicanos que ya llegaron a esa nación.

Clouthier regresa a tiempo

Varios panistas levantaron la ceja ante la reincorporación de Manuel Clouthier al partido y su inclusión en la comisión que diseña el proyecto para 2024. Sobre todo, porque el sinaloense marcó distancia con el albiazul en 2012, y en 2018 votó por Morena. Y ahora regresa, dicen, justo cuando se negocia en Va por México la lista de candidatos a legisladores.

SACAPUNTAS@ELHERALDODEMEXICO.COM

PAL