Corcholatas opacan campañas

Tal parece que las campañas de promoción de los aspirantes de Morena a la Presidencia de la República definidas “corcholatas” por el Presidente López Obrador opacan las campañas políticas en Coahuila y el Estado de México.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, les ha pedido los aspirantes, Claudia Sheinbaum (Jefa de Gobierno de la CDMX), Marcelo Ebrard (Secretario de Relaciones Exteriores) y Adán Augusto López (Secretario de Gobernación), que hagan una “pausa en su promoción” para que enfoquen sus esfuerzos en las elecciones del Estado de México y Coahuila.

Una vez que se llevan a cabo las elecciones del 4 de junio, se conformará un grupo de trabajo con representantes de los aspirantes para definir los términos de la convocatoria de Morena, que se lanzará en julio para la definición de su candidata/o a la Presidencia, mediante dos encuestas.

Mario Delgado les ha pedido que mejor acompañen a los candidatos de Morena en el Estado de México (Delfina Gómez) y en Coahuila (Armando Guadiana) a caminar en dichos estados, y a que envíen a sus equipos de trabajo y operadores a estas campañas políticas, eso sí, dentro de las actividades que están permitidas por la ley.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el artículo 82, que uno de los requisitos para ser Presidente es no ser Secretario o subsecretario de Estado, Fiscal General de la República, gobernador de algún estado ni Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a menos que se separe seis meses antes del día de la elección.

La elección del 2024 se llevará a cabo el 2 de junio, entonces a más tardar, tienen hasta diciembre para separarse de sus cargos. Mientras tanto, podrán seguir dándose a conocer a pesar de ser funcionarios públicos. ¿De dónde obtienen recursos los candidatos- funcionarios de todos los partidos, para viajar y promoverse por todo el país? ¿Por qué no se dedican y concentran en sus obligaciones mientras les pagan el sueldo con recursos públicos?

Por cierto, uno más que levantó la mano es Damián Zepeda, senador del PAN, quien además le ha pedido a su partido que ya abra la convocatoria de los candidatos, pues mientras las corcholatas se pasean por todo el país, la oposición aún está temerosa y no se atreve a abrirse a la ciudadanía. Incluso, ha hablado de no ir en alianza con el PRI, en su opinión deben ir solos y no ayudar a que ese partido tenga más diputados y senadores.

Estimado lector: ¿usted está a favor o en contra de una alianza entre PRI y PAN?

POR JORGINA GAXIOLA

JORGINAGAX@GMAIL.COM

@JORGINA_GAXIOLA

MAAZ