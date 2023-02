Beneficios de casarse y divorciarse de un millonario como Enrique Peña Nieto

LOS BENEFICIOS DE ENAMORARSE, CASARSE Y DIVORCIARSE DE UNA CELEBRIDAD MILLONARIA COMO MARC ANTHONY O DE ENRIQUE PEÑA NIETO

Enrique Peña Nieto terminó con Tania Ruiz, pero la dejó viviendo en una casa muy linda en España, donde ella dice que residirá a partir de ahora y también dejó los estudios de su hija pagados en su totalidad.

Es más fácil encontrar una aguja en un pajar que enamorar a un hombre como EPN o Marc Anthony, quienes nunca anda por ahí perdidos ni mal estacionados, ya que aún si Tania encuentre a otro rico, no se vuelve a encontrar otro Presidente que gane lo que él, ni que tenga su poder e influencias.

Lo mismo ocurre con un Marc Anthony, de quien muchos dijeron -suertudo de casarse con una mujer bella 30 años más joven que él.- Pero muñecas bonitas hay cien mil y a pesar del feminismo que abanderamos, la mayoría prefieren al hombre rico.

SI SE DIVORCIAN MAÑANA, NADIA FERREIRA Y MARC ANTHONY, ÉL TENDRÁ QUE DARLE 25 MIL DÓLARES MENSUALES HASTA QUE SE CASE CON OTRO HOMBRE, ESTO LO FIRMARON EN EL CONTRATO PRENUPCIAL

Recién se casaron, el puertorriqueño y la ex Miss Paraguay, y ya se dieron a conocer las consecuencias económicas nefastas para Marc, si se divorcian, pero Nadia Ferreira no tendría una sola consecuencia negativa, sólo ganancias. Marc Anthony no quería firmar un acuerdo prenupcial, pero su hermano lo presionó mucho, le dijo que los novios no ven claro y el supuesto contrato que ambos firmaron antes de que se llevará a cabo la boda civil, indica que si se divorcian, Marc Anthony tendrá que darle por lo menos 25 mil dólares mensuales hasta el día que ella se case con otro hombre y en el caso de que ambos tengan hijos, se habla de una pensión alimenticia de millones de dólares.

NADIE PUEDE ESTAR COMIENDO BELLEZA TODO EL DÍA, DEMASIADO AMOR TE ATRAGANTA, PERO EN EL CASO DE SERGIO MAYER MORI AHORA QUE TERMINÓ CON SU NOVIA NO TENDRÁ REPERCUSIONES ECONÓMICAS

En cambio, cuando aún no has hecho millones de dólares trabajando, los hombres prácticamente ni sienten las separaciones; como en el caso del hijo de Sergio Mayer, que terminó después de cinco años de noviazgo con su novia Raquel Chávez, de los 19 hasta los 24 años.

Sergio Mayer Mori dice que la relación terminó porque todo el día estando juntos acabó en monotonía.

La verdad es que hasta el caviar empalaga, la belleza cansa porque no puedes estar comiendo belleza ni amor todo el día y tanto amor hace que termines atragantado… Algo así como cuando te encanta el chocolate, pero llega un momento que te empalagas si no lo dosificamos. Ni puedes estar arriba en el séptimo cielo, ni tan abajo que te sientas como perro sarnoso, ni tanta pasión ni tanta frialdad, qué rico un ratito y que pesadilla todo el tiempo.

POR SHANIK BERMAN

