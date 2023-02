Marchaine y caso Robles, coscorrones para la 4T

Dos reveses recibieron en la 4T el fin de semana: Rosario Robles quedó absuelta de las acusaciones por el caso de La Estafa Maestra y, por otro lado, contra todos pronósticos, los defensores del INE, opositores a la Reforma Electoral, lograron abarrotar el Zócalo capitalino.

Eso quiere decir que el gobierno de López Obrador y Morena no tienen todas de su lado. La sociedad civil y el Poder Judicial (o una parte de él) pueden inclinar la balanza a pesar de lo avasallador que resulta ser el primer mandatario.

En la batalla que libró la ex jefa de gobierno, por un supuesto desvío de cinco mil millones de pesos, la 4T y el gobierno, incluída la Fiscalía de Alejandro Gertz, se ensañaron con ella por un claro ajuste de cuentas de alguien.



De hecho, la FGR inició otro proceso por considerar que hubo un “acto de justicia inaudito” y porque como exsecretaria de Desarrollo Social generó “un enorme daño patrimonial”.



Con eso, quedó claro que seguirá la persecución, pero mientras logran cuadrar algo más, ya está libre y absuelta; con amplias posibilidades de revivir políticamente de cara al 2024.



Ella y su familia se reservan. No dicen mucho sobre sus proyectos personales, pero durante los más de tres años en prisión logró articular un movimiento encaminado a liberar a mujeres presas injustificadamente.

Pocos políticos u organizaciones abanderan esa causa. Y como reza el dicho: lo que no te mata te hace más fuerte, algo que bien puede aplicarse para Rosario quien ya tiene una bandera para regresar a la política.



#LaJusticiaEsMiCausa, es el nombre del movimiento que poco a poco empieza a tomar fuerza con la ex jefa de gobierno, algo que mal miran desde Palacio Nacional.

Por lo que hace la marcha en defensa del INE, ayer integrantes de la 4T se “movilizaron” para minimizar el número de gente que abarrotó el Zócalo.

Esta vez no fue el secretario de Gobierno, Martí Batres, el encargado de difundir una cifra. Diputadas locales sembraron la idea de que ni a 180 mil habían llegado, mientras que los organizadores hablaban de 500 mil participantes en la marcha, la concentración final y calles aledañas.



Pero más allá del número, demostraron los opositores que tienen algo de músculo. Hubo protestas en diversas ciudades de EU, como Austin, McAllen, San Antonio, Los Ángeles, San Diego y Washington, así como en España, Francia, Portugal, Costa Rica, República Checa y Reino Unido.



Estaban tan enojados en la 4T que hasta la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez, usó sus redes para externar su apoyo a la reforma.

Además, algún “espontáneo” colocó en el Zócalo carteles y lonas gigantes con el escudo del PAN y el rostro de Genaro García Luna, con mensajes como “Culpable” y #CalderónSíSabía.



Durante la marcha, Mario Delgado, dirigente de Morena, emitió un comunicado en el que decía que, con la manifestación, “lo que realmente la derecha quiere es gritar que ‘García Luna y Felipe Calderón no se tocan´”.



Todo esto fue parte de la estrategia que implementó la 4T, pero más allá de si resultó o no efectiva, quedó claro que les dolió la movilización.



El enojo es palpable porque la oposición no solo desarticuló la Reforma Electoral sino que dejó ver que todavía tiene una fuerza viva en la CDMX que puede desplazar a Morena. Y eso sí calienta, como dice AMLO

***

Autoridades municipales de Morena están haciendo de las suyas como Miguel Ángel Gamboa, presidente municipal de Zumpango. Existen quejas contra su gobierno por extorsiones y cobro de piso a productores, comerciantes e industriales.



Dicen algunas de las víctimas que el fenómeno se disparó en pleno proceso electoral, pero tienen temor denunciar formalmente porque advierten que el edil es un personaje violento, agresivo y golpeador.

***

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Una espina de experiencia vale más que un bosque de advertencia.”

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ





LSN