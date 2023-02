El martes 21 de Febrero, el embajador estadounidense en México, Ken Salazar tuiteó que “el veredicto unánime de hoy muestra el compromiso inquebrantable por defender la democracia y tener cero tolerancia ante la corrupción. Demuestra que nuestra búsqueda de justicia es más fuerte que los intentos de criminales por quitar a la gente el buen gobierno que merece.” Se refería a la resolución de la corte estadounidense que establecía la culpabilidad de Genero García Luna, ex secretario de Seguridad Pública y burócrata prominente en materia de seguridad durante las gestiones de los expresidentes Fox y Calderón.

La extravagancia del tuit no solo radica en la intención desesperada de congraciarse de nueva cuenta con el obradorato. El comunicado del embajador evidencia el desdén y desprecio (contempt) con que el gobierno de Estados Unidos y su comunidad de inteligencia ven a su principal socio en la guerra en contra de las drogas y el trafico de estupefacientes.

La guerra en México inició en la década de los treinta del siglo pasado, con la intención de desarticular la industria del cáñamo que era el insumo principal de los pasquines amarillistas de William Hearst. El tuit de Su Excelencia evidencia el prejuicio anti mexicano con el que se detonó una velada guerra comercial que afectó una industria estratégica para nuestro país.

Lo que al parecer soslaya el embajador estadounidense en México es que el juicio que concluyó esta semana en Brooklyn no fue en contra de un burócrata corrupto, fue en contra del Estado Mexicano: en el estrado estaba México.

La notificación que hace el embajador es una afrenta al ejército, armada y fuerzas del orden que han sufrido miles de bajas en la guerra que hemos peleado por más de cinco décadas a la par de nuestros vecinos. Cientos de miles de civiles también han muerto en una guerra infructuosa que no parece tener fin.

El jurado del juicio en contra de García Luna lo declaró culpable sin presentar una sola prueba material y el veredicto se basó en declaraciones de testigos protegidos que fueron capturados en México y extraditados durante la gestión de García Luna como servidor público.

La directora de la DEA, Anne Milgram, compareció recientemente frente al senador Bob Menendez donde puso en claro la falta de cooperación con México se debía a que no “existe un socio dispuesto o que el Estado está infiltrado por los cárteles”.

Bob Menéndez al reafirmar los dichos de Milgram develó su función de utilidad: “Debo ser honesto con usted, no lo veo, simplemente no lo veo. No veo la voluntad, no veo el sentido de urgencia, no veo el compromiso, no veo las acciones que indiquen que México está siendo un buen socio. ¿Ha hablado con nuestro embajador allá sobre esto? ¿Está metido en ese asunto?”. El futuro de la relación bilateral entre México y Estados Unidos no es alentador.

El obradorato ya internalizó las acusaciones en contra de García Luna como una victoria de la fallida gestión del presidente de México. No se han percatado de la grave vulneración al estado mexicano. Tampoco ven que siguen ellos.

POR ALEJANDRO ECHEGARAY

COLABORADOR

@aechegaray1

MAAZ