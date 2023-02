EdoMex: pura percepción

Dicen que las imágenes valen más que mil palabras. Quizá sea cierto porque se ha repetido miles de veces y lo que se repite mil veces, dicen también, termina por ser verdad. Como quiera que sea, quiero compartirles dos imágenes que me constan sobre las futuras elecciones en el Estado de México, cuyo resultado será la madre de todas las percepciones sobre la contienda presidencial del 2024.

Primera: Hace poco, en el café del Hotel Emporio, el senador Juan Manuel Zepeda Hernández, mi paisano de Nezahualcóyotl, estaba solo y triste, esperando a alguien que se daba el gusto de llegar tarde. O quizá él se adelantó porque no tenía nada que hacer. El caso es que no parecía un candidato a la gubernatura del Estado de México, ahora por Movimiento Ciudadano después de haberlo sido por el Partido de la Revolución Democrática. Para serlo, un candidato debe parecerlo. Las últimas encuestas le dan cuatro puntos.

Segunda: Por azares del destino, en Nezahualcóyotl, fui testigo de una reunión de abogados con la diputada priista Ana Lilia Herrera Anzaldo, una excolega periodista a quien no tengo el gusto de conocer personalmente, pero que había leído en Heraldo de México y en El Universal. Me llamó la atención: habla como candidata, se mueve como candidata, quiso ser, pero no es la candidata.

Es la promotora de Paulina Alejandra del Moral Vela, la elegida de la Coalición PRI, PAN, PRD. Herrera Anzaldo es un claro ejemplo de que, como dicen los especialistas en ciencia política, “para seguir vigente en política se requiere de estrategia y madurez”. Hay que observarla porque, me parece, está dando buenas lecciones de cómo sobreponerse a un descalabro político. Una búsqueda en internet la revela como la mexiquense más conocida en la política nacional actualmente, la priista más votada en el país en la elección de 2021, invicta en todas las elecciones pues no ha perdido una y en todas ha recuperado espacios para su partido.

No sé si haga lo mismo dondequiera que va, pero a mí me consta que habló muy bien de Del Moral Vela, con un lenguaje persuasivo y cuidado. No tenía que hacerlo porque no había medios presentes, hasta donde pude ver. Un político nunca, ni en la derrota, debe abandonar su territorio y sus grupos sociales. Herrera no lo hace y de facto se ha convertido en un activo de la estrategia de la coalición Va por el Estado de México. Denota una madurez política que le permitirá seguir vigente y mantener el liderazgo territorial que ha construido.

En el caso de Juan Zepeda y de toda la jerarquía de Movimiento Ciudadano, empezando por sucabeza y propietario, el senador Dante Delgado Rannauro, también se requiere madurez política para sumarse al esfuerzo de la oposición en contra de Morena en el Estado de México.

Hasta ahora han sido jugadores útiles al gobierno pues dividen el voto de la oposición. Delgado creció a la sombra de una leyenda, Fernando Gutiérrez Barrios, tiene mucha experiencia como para no darse cuenta del triste papel de esquirol que está jugando. A Movimiento Ciudadano han llegado jóvenes frescos y nobles, pero el viejo lobo se los devora en una sentada.

Las elecciones del Estado de México serán la madre de todas las percepciones rumbo a las elecciones presidenciales del 2024. En la realidad es falso que quien gana el Estado de México gana la presidencia de la República, pero genera percepción de fortaleza para el ganador.

POR HERMENEGILDO CASTRO

COLABORADOR

@Castroherme

MAAZ