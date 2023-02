"Los insultos de la semana": una propuesta

Esta semana, en un malabar dialéctico digno de una tesis doctoral, el presidente dijo que las personas que van a ir a la manifestación del domingo en el Zócalo en realidad no lo hacen para defender al INE –cosa que, supongo, también le parecería lamentable–, sino para defender ¡a Genaro García Luna!

Lamentablemente, no explicó el funcionamiento de esa convocatoria chocolata, de esa protesta farisea. No sabemos si los manifestantes, en algún momento, van a voltear las pancartas que dicen “El INE no se toca” y van a enseñar, en el reverso, la cara del ex titular de Seguridad coronada con un halo de santidad, o cosa parecida.

Como parece improbable, salvo una tremenda sorpresa, lo que tenemos es, simplemente, un ejemplo más de que el presidente usó la mañanera, y con ella los recursos públicos, para insultar a alguien. Bueno, a alguienes. A muchos alguienes. Ciudadanos, sí. Como el ejemplo cunde, en la semana tuvimos unos cuantos exabruptos más por cuenta del oficialismo.

Así que la bancada morenista de los diputados se puso a mostrar pancartas que hablaban de la protesta del domingo como “La marcha de la corrupción”, ahí nomás, mientras que Noroña se tomó la libertad de insultar a Margarita Zavala en la cámara, sobre el principio de que si García Luna es culpable, culpable es Calderón y por lo tanto su esposa tiene que darnos explicaciones.

Lo hace mucho, Noroña, lo de insultar en la cámara, particularmente a las diputadas (aunque siempre a distancia, no vaya a salirle alguien más bravo, como alguna vez Jorge Triana, y se nos vuelva a quedar congelado). Hasta la hora de teclear estas letras, el jueves, así habían andado la pulsión de lanzar epítetos en el morenismo.

Lo comento porque ha sido una semana en la que deberían estar de buenas: el Senado dio un paso muy importante –y predecible– en la destrucción de la democracia, que es de lo que se trataba este sexenio, el de la Transformación, y García Luna Salió machacado en Brooklyn.

Bien, pues no: siguen con lo fúrico a tope, y ya empieza a ser preocupante, porque corremos el riesgo de que el insulto ocupe el 100 % del ejercicio de gobierno y legislación, y al presidente y los suyos no les dé tiempo ya ni de ir al fildeo y macaneo, ni de agarrar la peda antes de la sesión o armar el coro para el cumpleaños del propio Supremo Líder.

Va, pues, una propuesta: ¿y si se organizan una sección que se llame “Los insultos de la semana” en las mañaneras de, digamos, los lunes?

Que el presidente miente madres durante una hora contra quien sea, y luego que le ceda otros quince minutos que al gabinete, que a los tribunos, que a los moneros y los columnistas a sueldo, para que se dejen ir con todo.

El resto de la semana pueden dedicarlo al beis o “Las mañanitas”. Sigan al doctor Patán para una vida pública más apacible.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@juliopatan09

MAAZ