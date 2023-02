Los números acomodados de la Liga MX

Trabajar demostrando progresos a partir de ciertos números publicados en las redes sociales, o dados a representantes de diversos medios de comunicación, parece más un justificante de que se está laborando, a verdaderos avances en temas que han dañado la imagen y estructura de la Liga MX.

La violencia en el futbol mexicano se ha vuelto a presentar, y sucedió un día después de que, desde la presidencia de la Liga MX, presentaron a algunos comunicadores, reporteros y periodistas, estadísticas de cómo han reducido la asistencia de los grupos de animación, porque ni siquiera tienen el valor de llamarlos barras bravas, a partir de la credencialización.

Y tratan de convencer de que ese es el camino, cuando, con todo y credencialización, se les han colado barristas visitantes a las últimas dos finales, o qué decir del primer partido de este torneo Clausura 2023 en el Estadio Azteca, cuando barristas del Querétaro se hicieron presentes para el partido frente al América. Quizá se les olvidó que en Metepec, con pretexto de la visita del León al Toluca, barristas de La Fiera golpearon a gente y desataron el caos (algo por lo que, incluso, fue sancionado el club).

¿Será que esas cifras no las van contando? Pero si les encanta hacer números y comparaciones en asistencias, televidentes, o la gran cantidad de goles de mexicanos en la Liga de Expansión, cuando en esta competencia hay mayoría de Formados en México; luego de que el reglamento sólo permite a los clubes registrar a cinco No Formados en México, sería raro que no hubiera más goles de mexicanos, pero en fin.

Cada quien acomoda las cuentas como quiere. Sin embargo, hay temas como el de la violencia, en el que por más números que le echen y quieran vender avances, los sigue rebasando, porque van solamente tapando un hoyo tras otro.

Porque es muy sencillo vanagloriarse al informar que de 30 mil elementos de grupos de animación que asistían a los estadios pasaron a poco más de 15 mil, debido a que muchos no quieren dar sus datos. Eso ni siquiera son datos frescos de la propia Liga; son los que ha manejado su presidente desde mayo del año pasado, después del terrible episodio del 5 de marzo, en La Corregidora, con la golpiza en el Querétaro vs. Atlas, y que después repitió, en septiembre de 2022, como parte de sus avances contra la violencia.

Es decir, ¿casi un año con los mismos datos y los siguen presumiendo? No está mal que quieran regular a los barristas, pero que no piensen que la credencialización es el único camino, cuando hay que combatir otros aspectos y comenzar por aplicar el Manual de Estadio Seguro, que se ha convertido en letra muerta para muchos.

¿Esta famosa credencialización es lo mismo que el Fan ID? No debería, pero tampoco lo explican al 100 por ciento. Por ahora, se supone que para la Jornada 10 que se jugará entre el 3 y el 5 de marzo, el Fan ID ya será obligatorio, esperemos que así sea y que no lo aplacen como lo han hecho desde que se les ocurrió la idea.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

MAAZ