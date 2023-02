Y siguen enterrados…

65 mineros quedaron atrapados en la mina Pasta de Conchos hace 17 años; ese lugar de trabajo se convirtió en su tumba. Los esfuerzos de extracción por parte del Grupo México, los concesionarios y operadores de la mina, llevaron en su momento a rescatar dos cuerpos. Los demás siguen enterrados.



Tiempo después, López Obrador, en un acto más de proselitismo político, prometió a las familias que sí serían rescatados. Pero más allá de la tragedia, de la promesa, de la propaganda, no se ha podido dar sepultura a aquellos mineros.



El ofrecimiento “diáfano” de 2019, consistente en que se rescatarían los cuerpos, se convirtió en algo opaco y obscuro como el carbón y la hulla donde quedaron los mineros. Y es que nunca tuvo sustento. Como establece el periodista y escritor Julián Andrade, "olvidaron que la pertinencia política de anunciar un salvamento tenía que estar acompañada de los estudios técnicos para que no se convirtiera en solo una jugada demagógica".



Se sabe, López Obrador los usó; se aprovechó de aquellos quienes requerían un hálito de esperanza. El mandatario se los dio, solo para demostrarles que no debían de haber confiado en él. Sus palabras se han sumado a las más de 100,000 mentiras vertidas en sus mañaneras.



López Obrador les regaló ese “rayito de esperanza” para arrebatárselos meses después: el 24 de noviembre del año pasado se detuvieron los trabajos de rescate. Los cuerpos de 63 mineros siguen siendo solicitados por sus familias. A estas les tiene sin cuidado el mausoleo que ahí se construye, únicamente desean recuperar los cadáveres de sus seres queridos.



Ahora la organización “Familia Pasta de Conchos” suma a su tristeza la decepción, el engaño y el enojo. Sobre la muerte, la burla presidencial. Los familiares integrantes de esta organización definen el rescate cuatroteísta como una farsa, una simulación. Dicen que jugaron con ellos.



Y no son los únicos. El 3 de agosto del año pasado, 10 mineros quedaron atrapados en un pozo de carbón en la mina de “El Pinabete” en Sabinas, Coahuila, la cual se inundó. “El plan” de rescate del gobierno federal se complicó tanto que se dejó de informar oficialmente al respecto en septiembre de 2022. Fue hasta el pasado 24 de enero que se volvió a tocar el tema en la mañanera. Solo para que el presidente AMLO asegurara que Protección Civil, a cargo de Laura Velázquez, ofrecería un informe en los siguientes diez días. En ‘el país de los otros datos’ esos diez días aún no transcurren…



En este último caso, sin contemplación ni sensibilidad alguna, se pasó en pocas semanas de un plan de rescate para sacarlos con vida, a una estrategia para recuperar los cuerpos, a una apuesta gubernamental por el olvido. Se les ignoró y luego se retrasó cuando se les podría haber rescatado. Igual como se ignoran tantas llamadas de auxilio por parte de la población y solo se ofrecen promesas que nunca se cumplen.



Hacer un recuento de todas requeriría de una enciclopedia. Así, los medicamentos oncológicos para los niños enfermos de cáncer que no llegan a nosocomios y centros de salud —los niños mueren— o el desabasto general de medicinas —enfermos crónicos ven decaer su calidad de vida—. Lo mismo ante el grito desesperado de las mujeres violentadas, el silencio hiriente de los feminicidios; las causas de las marchas en contra de la violencia que no están siendo atendidas, pues “hay que cuidar la investidura presidencial”…; o la atención médica “como la de Dinamarca” —año con año se dice ocurrirá para el siguiente—.



Las mentiras de López Obrador se acumulan, sus promesas no cumplidas continúan, son infinitas. Mientras todo eso sucede, no se castiga a los responsables, las posibilidades de que algo similar ocurra en otra localidad crece y los mineros siguen enterrados…

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

PAL