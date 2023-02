El feminismo ante el Ejercito

En octubre del 2022 se difundió el megahackeo que habían sufrido los servidores de la SEDENA por parte del grupo autodenominado “Guacamaya” y el portal LatinUs comunicó que dentro de esta información se encuentran correos respecto de la vigilancia de diversos colectivos feministas así como defensores de derechos humanos considerándolos como iguales a grupos que describe como “subversivos, anarquistas y guerrillas,” estamos proximos al mes de marzo donde nuestro trabajo y visibilización es más evidente por lo que me parece interesante retomar este suceso.

Las feministas sabemos que nuestras actividades repercuten en la sociedad y que muchas de las mismas son exigencias de la población hacia gobiernos que no nos escuchan o que son omisos en su actuar; sabemos que nos ven y queremos que nos observen pero no hay que confundir observar nuestro trabajo y peticiones con vigilar nuestra vida y relaciones. El activismo en cualquier país es vital; el activismo es el puente de acción más importante de cualquier entidad y la labor que se realiza es justamente la que la sociedad necesita y el gobierno no puede/quiere proveer.

El activismo no debería incomodar, al menos en países democráticos no debería hacerlo.

El activismo feminista en México es una de las oposiciones más grandes y solidas de este país, si no es que la más; en varías conferencias el propio presidente manifestó que solamente las mujeres hemos podido llenar el Zócalo y la realidad es que solamente nosotras sabemos cómo hacer una marcha seria, voluntaria y justa pero nosotras además de esto, pedimos y pedimos desde el mínimo sentido de la igualdad, pedimos que no nos violenten, que no nos maten, queremos vivir tranquilas.

Que la SEDENA investigue y vigile a mujeres que defienden los derechos de otras y además las comparare con los grupos de choque más violentos de nuestro país es un mensaje peligroso y dañino para nuestra sociedad, ¿estamos ante un Estado que no acepta la crítica y la propuesta que no provenga de ellos?

No podemos permitir que la realización de actividades en pro de las mujeres sean criminalizadas o que sean expuestas como “objetivos prioritarios para inicios de carpetas de investigación”; si esto no comprueba lo que por años el feminismo ha manifestado, entonces dezconozco que sería suficiente… Las mujeres no estamos seguras, las mujeres somos perseguidas por luchar, no les gusta la crítica, tampoco les gusta el rechazo y mucho menos las marchas, les interesa cómo silenciar pero eso sí, nos decimos ser el gobierno más feminista de la historia.

Creo que todo lo que estamos a punto de saber es sumamente interesante pero también veremos si nuestro país estará a la altura suficiente para enfrentar el reto y abrir las investigaciones en contra del abuso de poder e información que pueden tener distintos órganos de gobierno y que está siendo evidenciada estos días.

Por ahora, sé que varias compañeras serán objeto de investigaciones y hostigamiento dado que marzo pone nervioso a más de uno, el feminismo también es acuerpar a quienes están en la línea del activismo; por lo que seguirán las marchas, las protestas y los esperados 8M y todo lo que esto conlleva.

POR DIANA MURRIETA

PRESIDENTA Y FUNDADORA DE NOSOTRAS PARA ELLAS, A.C.

@DIANAMURRIETAM

MAIL DIANA.MURRIETA@NOSOTRASPARAELLAS.ORG

PAL