Ready, set, go!

Y en el mundo empresarial, los nuevos comienzos son especialmente importantes. Cada año trae nuevas oportunidades y desafíos, y el 2023 no será diferente.

Este año, más que nunca, es importante que todos y todas abordemos los nuevos comienzos de manera diferente. Es primordial que pensemos en la innovación, la salud, la confianza, la inclusión y la equidad de género como parte integral de nuestra estrategia empresarial. Sin estos pilares bien fortalecidos, considero que el camino hacia el éxito podría verse cuarteado.

La innovación es esencial para mantenerse a la vanguardia y competir en un mundo que cambia justo en este momento en el que estás leyendo este texto. Esto incluye no sólo la innovación en productos y servicios, sino también la optimización en cómo hacemos negocios y cómo tratamos a las personas que hacen posible lo imposible en nuestras organizaciones. Debemos estar dispuestos a arriesgarnos y probar cosas nuevas, incluso si hay un riesgo de fracaso. Como dijo el famoso empresario y filántropo Henry Ford: “Si siempre haces lo que has siempre hecho, siempre obtendrás lo que siempre has obtenido”.

La salud, tanto física como mental, es igualmente importante. Debemos asegurarnos de que nuestros colaboradores y colaboradoras tengan acceso a los cuidados médicos y el apoyo emocional que necesitan para rendir al máximo. También debemos promover hábitos saludables en nuestras empresas, como el ejercicio regular y una alimentación sana. Como dijo el famoso atleta y filántropo Muhammad Ali: “La salud es el mayor tesoro que podemos tener. Un cuerpo fuerte es una mente fuerte”.

La inclusión y la equidad de género son también fundamentales para el éxito a largo plazo de cualquier empresa. Debemos asegurarnos de que todos nuestros colaboradores y colaboradoras tengan la oportunidad de participar y prosperar, sin importar su género, raza, orientación sexual o habilidades. Esto significa tener una cultura de respeto y aceptación, y tomar medidas concretas para eliminar la discriminación y promover la igualdad de oportunidades. Como dijo la famosa activista por los derechos de las mujeres y premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai: “No podemos cambiar el mundo si excluimos a la mitad de él”.

En resumen, deseo que en este año te atrevas a hacer lo que tanto has deseado, que emprendas ese negocio que da vueltas por tu cabeza en las noches, que levantes la mano para asumir una nueva responsabilidad y crecer, que puedas conectar más contigo y te des espacio para cuidar de ti, espero que demos pasos fuertes hacia un futuro más innovador, saludable, inclusivo y equitativo para todos. Aprovechemos cada día para inspirarnos y convertirnos en la versión que tanto soñamos en estas fechas.

Y para aquellos que están listos para emprender nuevos retos, aquí tienes dos frases motivadoras para inspirarte: “El miedo al fracaso es el mayor obstáculo para el éxito”, Denis Waitley. “Si no te arriesgas, nunca sabrás lo que podrías haber logrado”, Kobi Yamada.

¡Les deseo mucha fortuna en 2023!

POR MICHELLE FERRARI

Michelle.ferrari@greatculturetoinnovate.net

IG: @michferrarib

MAAZ