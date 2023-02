Por fin muestran sus verdaderos rostros

A dos meses de que concluyan su periodo como consejeros electorales, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama abiertamente asumen el papel de operadores políticos de la oposición y adversarios de la 4T. De por sí ya lo eran, pero por lo menos parecían tratar de disimularlo en público, en cambio ahora ya no tienen el menor rubor en salir a los medios y mostrar su total carencia de imparcialidad; parecen haber olvidado que aún son integrantes de un organismo supuestamente autónomo, por fin muestran su verdadero rostro.

Según parece, el consejero presidente se ha dado a la tarea de emprender una especie de campaña mediática y declarativa, incluso llegando al grado de llamar a la población a promover amparos contra la reforma electoral, atreviéndose a asegurar que pone en riesgo el futuro de la democracia. Yo le diría, lo que verdaderamente ha dañado al país es que instituciones como el INE no estén al servicio de la gente y de nuestra democracia, sino al servicio de quienes impusieron a sus integrantes en el cargo y que estos se sirvan con la cuchara grande en lo que a dispendios se refiere.

Precisamente uno de los grandes detonantes de los diferendos de la 4T con el INE fue, sin duda, la negativa tajante y persistente de los consejeros a disminuir sus exorbitantes salarios. Cuando en la 4T asumimos la mayoría en las Cámaras del Congreso, trabajamos para implantar el principio de austeridad republicana en todo el sector público y poner fin a los excesos y dispendios; así, aprobamos una Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos para que ningún servidor público ganara más que el Presidente de la República, lo que tiene total lógica, pues nadie en el sector público tiene una responsabilidad mayor que la del titular del Ejecutivo Federal.

Pero los consejeros electorales, aunque sólo son competentes en la materia electoral, se asumieron más importantes y con mayor responsabilidad que el Presidente de la República y emprendieron una defensa a ultranza de sus sueldos, exhibiendo así que forman parte de esa rancia clase política que ve en los cargos públicos una fuente de enriquecimiento y prebendas, no una fuente de servicio a las y los ciudadanos.

Pero el diferendo no se limita al tema de los altos salarios, sino a la manera descarada en que se alinearon con los intereses de los partidos de su preferencia, una preferencia que ahora queda evidenciada con su grosero activismo mediático. No tengo duda que en un futuro no muy lejano los veremos como candidatos a algún cargo de elección popular por parte de algún partido de la oposición, y si no al tiempo, no será la primera vez que un integrante de un organismo supuestamente autónomo termine mostrando su verdaderas filias y abanderando la candidatura de algún partido.

Ante esta estrategia mediática nuestra respuesta será llevar a cabo un proceso de elección de nuevos consejeros transparente, garantizando que accedan al cargo los mejores perfiles. Y sacaremos adelante la reforma electoral cuyo objetivo no es solamente abaratar las elecciones, sino hacerlas más confiables.

POR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA

COLABORADOR

@BENJAMINROBLESM

LSN