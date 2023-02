La tómbola y el gran elector

México entra a la recta final de un sexenio que en cambio de régimen no termina de definir su estatus actual. Sus puntos cardinales están entre el aparente fin del periodo constitucional y el “primero” del cambio de régimen, pero la brújula de la política, aún la de los transformadores, se aferra al norte de lo que fue.

Las plenarias desatan el juego y la furia política. La emoción nos gana y nos vamos con la finta. Es cierto, el presidente les dio juego abierto e incluso ha dado la bienvenida a quienes no considera leales. Esto se ha dicho, pero en las acciones de la mayoría de los querendones, parece no haberse tomado en serio.

Ricardo Monreal personifica aquella verdad popular que dicta que el que avisa no es traidor. Y, ¿el que no avisa y solo juega? Eso está por verse en la encuesta prometida.

Como siempre, el presidente dice la verdad creando mitos, el riesgo es que sea el propio Movimiento quien se vea envuelto en ese canto de las sirenas. Aquí el punto en el que en la elección del 2024 no se da en el terreno de la política sino de la democracia.

¿Por qué? La razón es simple, esta elección presidencial se va a dar en un escenario muy distinto a lo que hemos observado, al menos, desde 1994. ¿Qué cambia? El organizador de la elección está erosionado por promesa y estrategia del Presidente, pero también por los propios consejeros que en unidad, los once señalando los peligros del Plan B, abrieron la puerta a una serie de escenarios, que sin ser catastróficos, ponen en el poder del presidente y usando la voz de esos consejeros, la viabilidad de la elección en ejecución, pero también en operación política – las estructuras tendrán su mejor escenario posible, y en el de la credibilidad de quien la ejecuta. Manzana envenenada, democracia sepultada.

¿Frente a qué escenario estamos? Ante aquel en el que el juego de la política podrá definir al candidato, pero el juego de la democracia la verdadera historia detrás de la elección. ¿Cuál es esa? Aquella en la que quien, en neutral, drive o reversa gobierne desde Palacio Nacional y que inevitablemente tendrá que ser cisma para la estructura institucional de México.

Primero, porque la erosión no ha destruido por completo, pero cualquier aire, es decir, una elección cuestionada hasta por los propios consejeros electorales, o, una Suprema Corte debilitada por sus propios ministros y un Tribunal Electoral, la desdibuje, la tire y sea necesario construir desde cero. El presidente, aunque a veces no parezca, suele aprender de sus errores, y sabe que su transformación no puede seguir jugando sin un congreso que le facilite. Para muestra la insistencia de #EsClaudia en una reforma constitucional eléctrica.

Así, los precandidatos transformadores deben ser cuidadosos de que el juego de la democracia no opaque su juego de la política, y con ello, se haga corto circuito en la presumida estabilidad política, social y económica.

POR ÓSCAR SANDOVAL SAENZ

CONSULTOR, SOCIO DE 27 PIVOT

@OSANDOVALSAENZ

