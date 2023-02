La fórmula para vencer al obradorismo es otra

Una nueva agrupación (Mexicolectivo) ha surgido. Una más que se suma a muchas otras que buscan una alternativa de nación. Todo en aras de una alternancia en 2024. En pocas palabras, buscan vencer a la Cuarta Transformación haciendo propuestas en rubros como salud, economía, educación, etc. Loable esfuerzo —hacen lo que pueden—, pero equivocado.

Ni esta iniciativa, ni otras, ni los partidos políticos de oposición, ni organizaciones de la sociedad civil se han dado cuenta que, para inclinar la balanza electoral y combatir a Morena, la fórmula es otra; una no sencilla (no en balde a AMLO le llevó 26 años construir el proyecto del que forma parte, con el cual muchos millones de electores estuvieron convencidos en 2018).

La solución es reducir el número de abstencionistas; ser efectivos en atraer nuevos votantes a las urnas —o antiguos que dejaron de sufragar. Lograr que una importante parte de la población que no sale a votar, lo haga.

La hazaña sólo la logrará la sociedad, los votantes que, de forma espontánea y con cierto grado de proximidad, convenzan a sus semejantes a acudir a emitir su voto.

El padrón electoral (INE, datos al 27 de enero de 2023) consta de 95 millones 737 mil 460 ciudadanos. De ellos 94 millones 432 mil 374 se encuentran en México y un millón 305 mil 86 residen en el extranjero. En las votaciones intermedias de 2021, cuando se considera que se logró un récord de participación para ese tipo de elecciones a mitad de sexenio, de 93 millones que podían votar, sólo asistieron a las urnas entre 51.7 y un 52.5 por ciento —alrededor de 48 millones— (¡45 millones de electores no lo hicieron!). En 2018, año que se considera como récord de participación, sólo 62.3 por ciento del electorado salió a emitir su voto. Esto significa que casi 50 por ciento de los ciudadanos que tienen credencial del INE, es decir, que pueden acudir a votar, simplemente no lo hacen.

¿Por qué? No lo sé. Ni siquiera los partidos políticos que se ufanan de conocer todo en el ámbito electoral tienen una respuesta medianamente congruente ante dicho abstencionismo. Lo mismo ocurre para responder a lo siguiente: ¿ante qué incentivos reaccionarían los abstencionistas para salir de su zona de confort y de poco compromiso ciudadano? El verdadero reto y la única manera de competir contra la fuerza de Morena es hallar las respuestas a esas dos interrogantes.

Pero, ¿por qué el incorporar votos de los hasta hoy abstencionistas inclinaría el plano de los resultados electorales en detrimento de Morena? Sencillo: la gran mayoría de los abstencionistas son “ciudadanos aspiracionistas”, de clase media y media alta. Personas que si bien están desencantadas con la política y la participación ciudadana, lo están en aún mayor grado con el obradorismo. Son personas que en su mayoría viven en el norte del país, que tienen mayores niveles de estudio y también mayores niveles de ingresos que el promedio nacional (México BigData, 2022).

Los abstencionistas, además, le cuestan dinero al país. Y no me refiero sólo al inmenso y oneroso costo que le significa a nuestras arcas el credencializarlos, sino que mientras menor sea el número de ciudadanos que salen a votar, más fácil está resultando terminar con las instituciones, con la pluralidad, con la certeza jurídica, con la seguridad económica y laboral, con opciones de desarrollo como país para todos los estratos sociales, con la democracia misma. Total, quienes hoy en día están “decidiendo” por todo un país son una fracción de otra fracción del total de la ciudadanía.

¿Cómo sacar a la gente de su letargo, de su apatía por votar? Eso es lo que corresponde dilucidar. Incentivos que podrían resumirse en un par de frases: “a mí no me culpes, yo sí acudí a votar”. O, bien, dicho de otra forma: “¿buscas un mejor país?, vota”.

A la necesidad de vencer al abstencionismo, consideremos adicionalmente dos aspectos: (1) no nos distraigamos con el quehacer ideológico partidista. No por ahora, al menos. Los institutos políticos (incluido Morena) se dedican a pelearse los votos de la población que de por sí vota; (2) la movilización e involucramiento de los abstencionistas se dará desde la sociedad civil de forma atomizada, y está escalará en redes y otros canales de comunicación de forma exponencial.

Y ya vamos tarde, pues desgraciadamente lo más probable es que, para cuando se logre movilizar a una parte importante de los abstencionistas, ya no existan elecciones democráticas, justas ni libres. Es decir, que ya NO exista la salida o el mecanismo para inclinar o modificar el escenario electoral, de manera que refleje más a TODA la población y no solo a unos cuantos. El que eso ocurriera sería realmente la verdadera tragedia para México.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

