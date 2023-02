A falta de aprobación, proyecto incierto

Pasaron los 60 días que puso de plazo el presidente de la federación, cuya renuncia debió tener carácter de irrevocable, para gestionar un dizque proyecto reestructurado para levantar el fiasco que supuso haber quedado eliminados de fase de grupos en una Copa del Mundo, cosa que no acontecía desde aquel lejano 1978, en Argentina. Escribo estas líneas, tras la conferencia de prensa que ofreció el mandamás, en cuyo fracaso está no calificar a México a los Juegos Olímpicos varoniles y femeniles, Mundiales de categorías menores, etcétera.

El resultado del tropiezo, de momento, genera un sabor agridulce, porque si bien se acordarán medidas que muchos aficionados pedían, han faltado algunas otras. Lo más importante es que se regresará a Copa América, un escaparate, donde se competirá contra las mejores selecciones del Cono Sur, cuya globalización les ha permitido crecer de modo exponencial, con muchos de sus jugadores en las ligas top del mundo. Ello, además, despertará el gen humano y hasta instintivo de la competitividad a los futbolistas mexicanos, instalados en la endeble zona de CONCACAF, en la que no había ningún estímulo más que victimar a Estados Unidos, labor que ya ha sido titánica en los últimos años.

Dentro de las propuestas para mejorar la liga, está el instaurar de nuevo el ascenso y descenso, nada lejano a lo que un aficionado de escritorio podría plantear, lo que denota cierta incapacidad de los de pantalón largo para innovar.

También se ha hablado de un torneo largo, pero con dos Liguillas. Interesante medida para premiar a equipos como América, que lleva tres de cuatro torneos siendo el mejor en puntos, pero no lo ha cristalizado en Liguilla. El detalle está en cómo no le restará emoción a la famosa fiesta grande. Me hubiese gustado en tal caso un solo campeón por año en puntos y, posteriormente, de Liguillas.

Aparentemente, a reserva de hacerlo oficial, se elimina el repechaje. Sin duda, buena medida, aunque las brechas entre las escuadras medianas se harán mayor.

Vaga por no decir nula, o incomprensible, la manera en la que se empezarán a exportar jugadores a Europa, pero también fue un tópico tratado, aunque con mucha superficialidad. No escuché el pronto debut de los jóvenes como en las ligas top del mundo para que se muestre, veremos qué presentan en mayo.

Lo de los extranjeros no mejora en nada, porque se habló de reducir de ocho a siete en cancha, prácticamente abre apenas 17 espacios para un mexicano más. Veremos si se logra reducir aún más.

Supuestamente se eliminará la multipropiedad, lo que habrá que ver, porque antes se habían puesto fechas y no se ejecutó. Faltó el regreso a la Copa Libertadores, esperemos también pronto se acuerde.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE ARREBATO DEPORTIVO EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

@JOSE_IGA

