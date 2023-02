De portales, tamales y mercados

Por fin llegó el cierre de la temporada de festejos 2022-20223. Mañana tendremos otra oportunidad para comenzar la dieta y cumplir con los propósitos que nos inventamos al son de las 12 campanadas de año nuevo, qué emoción. Si nos portamos bien en 6 meses podremos correr por la playa en bikini sin miedo al ridículo pero hoy, hoy es el día de la Candelaría.

Cada 2 de febrero los devotos de los tamales y el atole traemos al presente nuestras memorias más felices de las ediciones pasadas, mientras degustamos sin culpa estos ricos manjares. Las mías me llevan siempre al portal del mercado de comida del Coyoacán de los años 80, donde una viejita muy amable vendía mis favoritos: los tamales de dulce pintados de rosa con pasitas cocidas. Son los más simplones, los más artificiales y los menos nutritivos, ya lo sé, pero me encantan, qué le voy a hacer.

A lo mejor esto se debe a que la tamalera era muy linda; amaba su sonrisa y la elegancia con la que metía la mano a la vaporera mientras escogía a tientas una pieza perfecta envuelta en hojas de maíz humeante, regordeta e infinita. Este pasaje me es entrañable porque se mantiene vivo e involucra a todos mis sentidos: aún puedo percibir el aroma del totomoxtle húmedo, sentir la masa cocida y esponjosa al cerrar la boca y ver los colores brillantes de los tamales a través del vapor de la olla abierta, todo en cámara lenta. Qué rico.

Ese día, hacer la cola desde temprano para alcanzar atole de arroz caliente era un ritual que me tomaba en serio, algo así como ir a misa. El vaso de unicel representaba el grial y el tamal, la hostia consagrada por la bondad de una santa. Para comerlo no hacía que me sentara, así permanecía en comunidad a lado de los demás feligreses que disfrutaban en silencio de esa comunión pagana que se repetía por la noche, cuando se escuchaban los cohetes del barrio de la Candelaria, que está muy cerca de ahí.

En otros pueblos más alegres como Tlacotalpan, Veracruz, cientos de músicos llevan ya toda la noche festejando a su patrona, porque es la costumbre del lugar acompañar a la virgen de la Candelaria tocando y bailando son jarocho sin cesar. La fiesta es un fandango multitudinario al que acuden jaraneros, bailadores, tarimeros y cocineros que preparan los más exquisitos tamales que podamos imaginar.

Total, que para festejar y comerlos nada como este país, que tiene tantas variedades como granos de arena en una conchita de mar. En Chihuahua se preparan los de carne de puerco y chile colorado con comino; en Sinaloa los Barbones, que son de camarón, ajo, orégano y chiles de la región. El tamal Zacahuil viene de San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Tamaulipas y Querétaro. Se elabora con maíz martajado y molido con chile, se rellena de carne y se cuece en horno de barro o de tierra y alcanza para 50 comensales.

Los Oaxaqueños están rellenos de mole negro y envueltos en hoja de plátano; los Uchepos, las corundas y Temblorosas se comen en Michoacán y así nos podemos ir desde Sonora a Yucatán, representada por los Vaporcitos y Mucbipollos que se cuecen bajo la tierra al igual que la cochinita pibil.

Así que cerremos el año homenajeando las tradiciones porque hoy recomenzamos 2023 con la barriga llena y el corazón contento, para que mañana despertemos con ganas de poner en orden, otra vez, nuestras increíbles vidas.

POR JULEN LADRÓN DE GUEVARA

CICLORAMA@HERALDODEMEXICO.COM.MX

@JULENLDG

LSN