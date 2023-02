Cárdenas, el ex líder moral de la izquierda

Dos pájaros de un tiro mató el presidente Andrés López Obrador al obligar, con el látigo de su mañanera, al tres veces ex candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas, a desmarcarse públicamente de Mexicolectivo (o Punto de Partida).

Por un lado, mandó de facto al basurero de la historia a ese bloque político que pretendió ser un movimiento similar a aquel Grupo San Ángel, que en 1994 le estalló al entonces presidente Carlos Salinas de Gortari y cuyos integrantes fueron Carlos Fuentes, Federico Reyes Heroles, Adolfo Aguilar Zínser, Manuel Camacho Solís, Ricardo García Sainz, Vicente Fox, Jorge G. Castañeda y Elba Esther Gordillo, entre otros.

Por otro, sepultó el mote de “líder moral de la izquierda” endosado desde 1988 al hijo del general Lázaro Cárdenas. Peor aún, fue el propio Cuauhtémoc quien jaló el gatillo en ambos casos. Mexicolectivo se presentó el pasado lunes, pero al menos durante las dos semanas previas se estuvo duro y dale con que uno de los integrantes, convocantes y casi su frontman era el ingeniero, junto con el excandidato presidencial del PRI, Francisco Labastida; el dirigente de MC, Dante Delgado, y otros personajes como Josefina Vázquez Mota, José Narro y Clara Jusidman.

En ese par de semanas, Cárdenas no se tomó la molestia de aclarar que no formaba parte de ese grupo. Lo hizo hasta el martes, un día después del evento de presentación de la iniciativa, acto al que, por cierto, no acudió.

Su deslinde llegó pocas horas después de ser zarandeado y tachado como “adversario político” por el hombre al que cobijó y encumbró, al que puso a dirigir su partido (PRD) y luego convirtió en jefe de Gobierno en el año 2000.

Optó Cárdenas por dejar moribundo a Mexicolectivo, a sólo 24 horas de haberse presentado; pues, en los hechos, lo deja sin la participación del, hasta el martes, ícono de la izquierda nacional, sin el rockstar de la transición que daría pluralidad y autoridad moral al naciente frente.

De paso, ese deslinde liquidó totalmente la cacareada altura moral del propio Cuauhtémoc, quien al fin se arrancó la túnica de “líder moral” de la izquierda.

Porque en el actual sexenio no es la primera vez que deja solos, vestidos y alborotados, a sus añejos compañeros de lucha, que ahora dan la batalla contra la destrucción constitucional e institucional disfrazada de transformación.

En 2021, despreció ser parte del Frente Amplio en Defensa de la Constitución de Porfirio Muñoz Ledo; no se sumó tampoco a la marcha “El INE no se toca”, del 13 de noviembre de 2022, y ni en sueños estará en la del próximo 26 de febrero en defensa del organismo electoral. Pero, siendo justos con don Cuauhtémoc, él nunca pidió ser el epítome de la izquierda mexicana ni llevar sobre sus hombros la carga de un liderazgo moral que, a estas alturas de su vida, resulta un exceso. Sobre todo, por traer sobre la espalda el peso de tener a su hijo Lázaro Cárdenas Batel en la nómina de Palacio Nacional.

POR RAYMUNDO SÁNCHEZ PATLÁN

RAYMUNDO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@R_SANCHEZP

PAL