¿A QUIÉN OFENDEN SI NO SE CASAN IRINA BAEVA Y GABRIEL SOTO? LES EXIGIMOS ACLARACIONES COMO SI FUÉRAMOS CASAMENTEROS O LLEVEMOS UN PORCENTAJE DE SU BODA

Ahora resulta que los de la prensa somos casamenteros y les exigimos a Irina Baeva y a Gabriel Soto que se casen a la fuerza, como si llevaramos un porcentaje de esa fiesta.

Ellos no se han casado pero ultimadamente ¿a quién ofenden si no se casan?, aunque él le haya dado un anillo de compromiso. ¡No ofenden a nadie! Sin embargo, el acoso contra Irina es tan terrible que ya llegó al extremo de pedir que la dejen en paz.

Todos estamos muy preocupados por la susodicha boda como si fuéramos comisionistas del evento y fuera un asunto de estado, pero si ellos no se quieren casar ¡que no se casen!

NOS QUISIERON HACER PARTÍCIPES DE SU RELACIÓN Y AHORA LES EXIGIMOS INFORMACIÓN COMO SI FUERAN NUESTROS FAMILIARES, PERO NO LO SON

En un principio cuando iniciaron su relación querían contárselo al mundo entero y hacernos partícipes de su felicidad, hasta que todo mundo los quiso poner en una vitrina gigante. En el escaparate para fiscalizar su relación, como si su noviazgo fuera un asunto familiar de todos nosotros, cuando no somos sus familiares ni cercanos ni lejanos, pero vivimos en un estado de ansiedad en el que ya nos comimos las uñas y los huesos de los dedos exigiéndoles que nos den más información, por lo que ahora Irina pide paz a gritos.

Si se hubieran quedado calladitos desde el inicio de su amor… pero nos hicieron partícipes porque además son la pareja del momento; los dos que se caen de guapos y nos pusieron a todos a soñar con ese cuento de hadas, pero muchos se pusieron verdes de envidia al verlos tan felices cuando se pusieron a contar el dinero delante de los pobres y ahora todos queremos comer de su banquete.

¡QUÉ DOLOROSO! LA MAMÁ DE PONCHO DE NIGRIS LE RUEGA A SU HIJO: POR FAVOR, ¡DESBLOQUÉAME!

Cuando tu hijo te bloquea en las redes, como dice la mamá de Poncho de Nigris que le hizo él, es que como mamá ya no existes en su vida, pobre señora, formemos un chat y le escribimos todos a Poncho: ¡ya desbloqueala!

Poncho, esa señora a la que bloqueaste en tus redes fue la que te limpió los mocos, te cambió pañales, te vestía, bañaba, te hizo tus piñatas, te enseñó a hablar, a caminar e hizo todo para que hoy seas el hombre guapo y exitoso que eres. Y así hayan discutido suegra y nuera, es una falta de respeto que la señora De Nigris tenga que mandarle un recado a su propio hijo a través de un programa de televisión que por favor le haga caso.

Las madres tratamos de ser lo mejor que podemos, no estamos concursando para ser las súper mamá, pero que doloroso que tu hijo no te hable y se divida la familia. Esto no es un chisme, es una madre rogándole a su hijo que no le corte la comunicación ni su afecto.

POR SHANIK BERMAN

