Boluarte le abre otro frente a AMLO

Airado reclamó lanzó la presidenta de Perú, Dina Boluarte, a su homólogo de México Andrés Manuel López Obrador, porque “no nos quiere entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico”, que debió cederse en enero pasado. La mandataria considera que esa situación perjudica a todos los miembros de ese bloque y señaló que el mexicano actúa por motivos políticos. Otro frente que cae en la cancha del canciller Marcelo Ebrard.

Preparan fin al arraigo

Atendió la bancada de Morena en San Lázaro la sentencia de la CIDH para derogar el arraigo. A nombre de la fracción parlamentaria, la diputada Aleida Alavez presentó una iniciativa para eliminar esa figura, aunque, por supuesto, endosó al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, los abusos cometidos con ese recurso.

Ratifican a Bichir

Ratificado quedó en las Comisiones del Senado el nombramiento del actor Alejandro Bichir Batres como embajador en Panamá, cargo que rechazó la comediante Jesusa Rodríguez. Pero lo que armó más alboroto en el recinto fue la presencia del también actor Demián Bichir, quien acompañó a su padre en su comparecencia.

Nos lo dijo Delgado

Nos cuenta el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, que sí habrá piso parejo para las corcholatas presidenciales en su ruta al 2024, que no habrá renuncias anticipadas de éstas y que no le desagrada la idea de ser aspirante a la jefatura de Gobierno, aunque no se encarta. Lo dijo en reunión con directivos y columnistas de Heraldo Media Group.

Morena candidatea a panista

Muy desanimados están varios seguidores de Morena en Tamaulipas, de cara a la elección extraordinaria para senador. Y es que la cúpula del partido se montó en su macho y lleva como candidato a Juan Ramón Gómez Leal, panista y cuñado del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Muchos creen que esa batalla, y el escaño, están perdidos.

