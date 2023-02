¿Las mentiras de la embajadora?

No es la primera vez que la exembajadora de México en EU Martha Bárcena se lanza contra el canciller Marcelo Ebrard, y no parece que será la última. Más de tres años después de cerrado el capítulo de los aranceles con el gobierno de Donald Trump, no sana la herida. Respira a través de ella. Bárcena acusó al secretario de aceptar lo que el gobierno estadounidense planteaba casi como orden. Ebrard le respondió.

En la “mañanera” del pasado martes dijo que la diplomática tiene una “obsesión” con su persona, que se la pasa “calumniando” y que ha faltado a la verdad, luego de transmitirse una entrevista con el periodista León Krauze. Pero entre tanto ruido, por la enfática respuesta del Canciller, casi pasó de noche lo que aquella mañana dijo el presidente López Obrador. No es frecuente escucharlo tan categórico contra alguno de los suyos. Por eso sus respuestas hay que leerlas entre líneas.

¿Se arrepiente de haberla nombrado?, le preguntó un reportero.

“No, no, no, pero sí está diciendo cosas que no son ciertas, no es más que ejercer el derecho de réplica, pero con ella y con quien sea (…), lo que dice Marcelo, y yo lo sostengo, están en campaña y hacen sus libros (exfuncionarios del gobierno de Trump). Entonces, es normal que se den todas estas cosas, son posiciones distintas”, respondió AMLO.

¿La embajadora ya se definió por el conservadurismo?, se le cuestionó.

“Yo creo que sí, yo creo que está en ese bloque, con nosotros no”, respondió categórico. “(…) Cada quien es libre, aquí no se le obliga a nadie, cada quien es responsable de sus actos y la historia nos juzgará. Quien quiera tomar un camino, que lo siga. Quien quiera tomar otro camino, es libre. Es mejor eso que la simulación, que la hipocresía”, remató.

Ya vapuleada en la mañanera, la exembajadora respondió en Twitter.

“Ni calumnia, ni rencor, ni ingratitud. Mentiras de nuevo respecto al acuerdo de tercer país seguro. Miente @m_ebrard de nuevo. Sabe que yo paré la negociación del acuerdo de tercer país seguro en el Departamento de Estado”, posteó.

Ya a esas alturas, era poco lo que Bárcena podía decir en su defensa. El Presidente la llamó mentirosa, y la metió en el costal del conservadurismo. Parece que con eso AMLO tendría que ponerse punto final a la polémica. ¿Así será?

***

OFF THE RECORD: En medio de la convulsión económica global, el crecimiento económico de México dio la nota positiva porque superó las proyecciones. Hay casos que vale la pena revisar, como el de FEMSA, cuyos ingresos totales aumentaron 23% el cuarto trimestre del 2022. No es casualidad, pues, que la empresa de José Antonio Fernández Carbajal haya decidido potenciar los negocios de más crecimiento.

Le apuesta a OXXO, por ejemplo, que tiene más de 21 mil tiendas en 5 países; Valora, con más de 2 mil 700 tiendas de conveniencia y alimentos en 5 naciones de Europa; Salud, con más de 4 mil farmacias en 4 países; OXXO Gas, con 568 estaciones de servicio; y la joya de la corona, Coca-Cola FEMSA: el embotellador de productos Coca-Cola más grande del mundo. Así se entiende por qué tomaron la decisión de colocar en el mercado sus acciones de Heineken (14.8% del capital de esa empresa). Con esa estrategia, apostarían por financiar crecimiento futuro de una estructura que da empleo a más de 354 mil personas.

