¿Por qué Diego Cocca es director técnico de la Selección Mexicana?

Luego de la eliminación de la Selección Mexicana, en fase de grupos en la pasada Copa del Mundo, se consumó un gran fracaso en el balompié azteca. Era la primera vez que el conjunto tricolor no pasaba a octavos de final, desde Argentina 1978.

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, declaró que no era necesario su renuncia, y que iban a esperar a la junta de dueños para ver qué pasaba en el futuro.

Tuvieron que pasar dos meses después de la eliminación de Qatar para que se realizará la junta de la estructura de la FMF. Durante todo enero, Miguel Herrera, Guillermo Almada y Marcelo Bielsa eran los candidatos para dirigir al Tri, incluso, el argentino ya estaba arreglado con Grupo Pachuca, pero el Comité de Selecciones lo descartó porque tenían, como prioridad, a Herrera y Almada.

Sin embargo, pasaba el tiempo y no se cerraba nada. Una vez que terminó la Asamblea, y que se anunciara que Rodrigo Ares de Parga y Jaime Ordiales formaban la estructura de la Selección Mexicana, comenzaron a sonar más nombres, como Ignacio Ambriz, Antonio Mohamed y Jaime Lozano.

Hasta que el viernes 3 de febrero se sumó a la lista Diego Cocca, quien dirigía a Tigres. Declaró, en la previa de la Jornada 5: “Tuve una entrevista, me causó muy buena impresión, fue muy amena, pero estoy con Tigres y tengo un partido mañana”.

Una semana después, se hace oficial su salida de Tigres, y el viernes pasado lo presentaron como nuevo entrenador de la Selección. El argentino prácticamente salió de la nada como una de las posibles opciones, y rápidamente se quedó con el puesto. ¿Pero qué o quién influyó en el proceso? Grupo Orlegi y Grupo Caliente, principalmente Alejandro Irarragorri y Jorgealberto Hank, quienes sostienen una gran amistad con Cocca, desde que estuvo en Xolos y el Atlas, equipo con el que se proclamó bicampeón de la Liga MX.

Es bien sabido que, en los últimos años, Alejandro Irarragorri es el que lleva la voz cantante en el futbol mexicano: desde ser protagonista en la desaparición del descenso, hasta colocar entrenadores en la Selección Nacional, sin mencionar temas como la multipropiedad que tiene su empresa, con Atlas y Santos.

Mientras tanto, el Comité de Selecciones no toma algún tipo de decisiones importantes, sólo hace caso a lo que les digan los dueños más influyentes. No hay una organización real en la toma de decisiones. En lugar de aprender de los errores, se siguen equivocando en lo mismo, en priorizar lo económico. No hay proyectos que beneficien el nivel de la Liga y el Tri; además que el presidente de Grupo Orlegi hace y deshace en la Federación, pues así el futuro luce muy complicado en nuestro futbol.

Cocca, sin duda, es un gran entrenador, que le ha ido muy bien en el futbol mexicano, pero en los equipos que dirigió en la Liga MX (Santos, Xolos, Atlas y Tigres) sólo debutó a un juvenil mexicano. Eso habla del poco trato que tiene el argentino con los jóvenes aztecas, como sí la tienen Almada o Herrera. Ojalá le vaya bien, pero la manera en la que llegó al banquillo fue muy extraña, como la mayoría de las cuestiones que suceden en el balompié mexicano.

@MARIANOTORRESH

LSN