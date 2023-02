La grilla por delante del mérito

Los mexicanos estamos cometiendo un error de principiantes: analizar los hechos presentes como aislados o únicos, lo que no nos permite dimensionar el tamaño de la burla y, por tanto, de las consecuencias. En el pecado llevamos la penitencia. En teoría la percepción y opinión de los ciudadanos es freno a los políticos; en México, es fuente de su poder.

Vayamos a los ejemplos de la semana. No es la primera vez que se prostituye la condecoración del Águila Azteca que más que reconocer “los servicios prestados a la Nación Mexicana o a la humanidad”, reconoce los “los servicios” al presidente en turno. Sucedió con Peña Nieto al entregarla a Jared Kusher, volvió a pasar con López Obrador y Díaz-Canel.

La costumbre es más fuerte que el sentido común. Sí, es grave condecorar a quien lleva las riendas de un país como Cuba en el que de acuerdo con datos no oficiales los ingresos disminuyeron 95% en enero. Pero lo verdaderamente peligroso es que un régimen reconozca y defienda de manera repetida y sistemática a quien usa a la democracia como instrumento para hacer prevalecer su poder.

Ahí tiene al mismo Díaz-Canel, a Evo Morales, pero también a Pedro Castillo y su familia, quien de acuerdo con la Constitución de su país intentó ejecutar un golpe de Estado. También está el apoyo al fallido caso de la Constitución de Chile.

El común denominador es el soporte a quienes atentan contra el orden constitucional, buscan en sus diferentes países instaurar un nuevo régimen de retrocesos y aquellos que ven en la reelección la forma de hacer valer la voz del pueblo.

Otro ejemplo de la semana es la paloma mensajera a la que dio vuelo la ministra Yasmín Esquivel Mossa con destino la UNAM. Grave, gravísimo que el rector Graue haya tenido que declarar: "Ya ayer estuvo alguien por allá (...) Ya fue alguien por parte de la Ministra a presentar sus argumentos". Lo que hizo la Ministra y le permitió la UNAM es equivalente a mandar a alguien a presentar su exámen y también parecido a la presunta falta por la que se está defendiendo.

La reputación de la UNAM está erosionada. No es responsabilidad solo de la que porta la toga, también de la cada vez menos máxima casa de estudios. La UNAM publicó ayer un comunicado en el que como ya es costumbre, hace de la opacidad su instrumento de comunicación, por ejemplo, dice que dio plazos para el envío de documentos, pero no dice cuáles son.

Además el Rector Graue pronuncia discursos contrarios a lo que hace, en el mismo evento en donde nos informó que recibieron a la paloma mensajera, “ratificó la disposición de esta casa de estudios para seguir sirviendo a México y hacerlo con rigor académico”. No señor Graue, las acciones de la UNAM en el caso Esquivel no sirven a México, sirven de escenario para que el poder se despeine lo menos posible. No señor Graue, permitir mensajeros para defender una tesis no es rigor académico.

Los ejemplos no se detienen aquí. El presidente dispone y el Congreso pone. La división de poderes y la forma en la que se usa en la práctica política el veto presidencial, solo dibuja los mejores escenarios para el titular del Ejecutivo quien desde el púlpito de la “democracia a su manera”, rechazó el aumento de multas a quien injurie al Presidente de la República, lo que en “forma” lo proyecta como la personificación de la democracia, pero en el “fondo” podría ser totalmente contrario.

El cambio de régimen está cambiando la máxima que dictaba que forma es fondo. Seguir leyendo y analizando lo que sucede por el momento y no la consecuencia es pecado y penitencia.

POR ÓSCAR SANDOVAL SAENZ

CONSULTOR, SOCIO DE 27 PIVOT

OSANDOVALSAENZ@27PIVOT.COM

@OSANDOVALSAENZ

