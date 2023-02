Juzgar a Felipe Calderón

Cuando estamos a pocas horas de conocer el veredicto en el juicio a Genaro García Luna, en New York, surge en México el cuestionamiento sobre si se deben investigar posibles nexos del expresidente Felipe Calderón con el narcotráfico.

El diario español El País encargó a la prestigiada encuestadora Enkoll, que dirige Heidi Osuna Peraza, un estudio para conocer la opinión de los mexicanos al respecto. En su impecable y tronante encabezado, El País da a conocer que el 84 por cierto de los mexicanos opina que sí, que Felipe Calderón debe ser investigado. Es lógico, así, simple. Un ejercicio de transparencia en el que una clara mayoría de los encuestados reclaman su derecho a saber. Nada más.

En la Corte de Brooklyn no se presentaron pruebas contundentes contra García Luna. Fueron solo testimonios, dichos, versiones de oídas. Desgraciadamente, nunca tendremos la certeza de si tuvo nexos con el narco o no. Tampoco sobre si su riqueza fue producto de sobornos con dinero de las drogas. El jurado tendrá que emitir su veredicto basado en si creyó o no los testimonios en la Corte. O sea, mera percepción.

La encuesta de Enkoll lo refleja claramente. El juicio contra García Luna no representa un asunto de interés para los estadounidenses. En México, el 45 por ciento de los encuestados por Enkoll dice confiar en los testimonios expuestos en el caso. Pero el 50 por ciento no confía.

Genaro García Luna manejó el mayor presupuesto asignado a la seguridad pública en toda la historia. Solo por ese simple hecho resulta difícil pensar que el entonces Presidente Felipe Calderón no lo vigilaba; que no se enteró jamás de los supuestos nexos con los cárteles de las drogas más peligrosos del mundo. Lo más probable es que a eso se deba que una mayoría de mexicanos esté de acuerdo en que se investigue a Calderón. Porque solo hay dos opciones: fue cómplice de su poderosísimo secretario de seguridad pública o irresponsable por no supervisar sus actividades.

Otro dato, no menor, que arroja la encuesta de Enkoll. Preguntaron a los mexicanos ¿si el juicio a García Luna fuera en México sería más justo o injusto? El 56 por ciento consideró que seria injusto y solo 36 por ciento que sería justo. Lo bueno es que ya vivimos en un auténtico estado de derecho, según ya saben quién.

BON APPÉTIT

Una de las mayores secuelas de la pandemia de coronavirus fue el colapso económico en el planeta. Una crisis que podría prologarse por generaciones si las naciones no son capaces de identificarla y actuar con audacia y rapidez.

La educación se volvió aún más crucial. El nuevo modelo educativo que pretende imponer el gobierno de López Obrador, para formar al nuevo mexicano, no parece ser el ideal. Sin embargo, el magisterio mexicano, liderado por el profesor Alfonso Cepeda, trabaja para responder -como siempre- a este desafío.

POR ALEJANDRO CACHO

