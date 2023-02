Ebrard y el ‘Rey’ Zambada. Que si sí, que si no. ¡Decídanse!

A nuestro país le urge altura de miras de unos y de otros. Sí, altura de miras al escuchar y sacar conclusiones en casi cualquier asunto y ámbito de la vida nacional. Creo que eso nunca había quedado más claro que con el juicio que se lleva a cabo en contra de Genaro García Luna en los EEUU.



Y hablo de la clase política mexicana y de la comentocracia, toda, de este país. Habría que dejar atrás la defenestración sin pruebas, olvidar los dimes y diretes, y entender que si una persona dice mentiras sobre otra persona, ¿por qué habría de decir verdades sobre alguna más? Digo, debiera ser obvio, pero tristemente no lo es: no se pueden desestimar las declaraciones de testigos que señalan a García Luna — y de paso al régimen calderonista o cualquier otro— como la escoria ligada al narco y expresión de la corrupción; pero tampoco creerles cuando hablan en contra de Marcelo Ebrard o lo que ha sido el gobierno de la Ciudad de México en al menos la última década.



Miembros de la oposición, cuatroteístas y opinión pública en general estamos “escuchando” solo lo que mejor refuerza nuestras ya muy enquistadas convicciones. No sabemos decidir entre “qué creer y qué no”, pues de antemano confiamos en la palabra de alguien en lo relacionado a una u otra situación y desechamos la solidez de los testimonios. Esto no puede ni debe ser de a “contentillo” (quizá del jurado sí, pero ciertamente no de la sociedad mexicana).



En lo personal he tratado de contribuir adecuadamente a este debate. No afirmo ni niego la culpabilidad de García Luna, como tampoco digo que son falsos o verdaderos los testimonios que han dado los declarantes por la parte acusadora. Hablando de creencias, no creo que García Luna sea una blanca paloma como seguramente afirmará su esposa al ser llamada a declarar. Pero, por congruencia, lo mismo debo aplicar cuando se habla del involucramiento del hoy canciller, del entonces gobierno capitalino y del actual presidente de la república por lo que a las actividades de García Luna se refiere.



Pido más coherencia por parte de todos. Creo que no se pueden dar por válidos los testimonios de un testigo, del narco ‘Rey’ Zambada en este caso, por razones de interés político. El mismo juez norteamericano que preside el proceso, y que escucha los razonamientos, testimonios y sinrazones de los testigos de la fiscalía de ese país, así lo ha señalado. Si los meros dichos no son tomados en cuenta por la autoridad estadounidense, ¿por qué los mexicanos sí lo hacemos?



No debemos creer en ‘los otros datos’, aunque López Obrador haya hecho del juicio y la conducción del mismo un nuevo show mediático en su mañanera diaria. Hoy, más que nunca, por el bien del país, debemos hacer de la prudencia la primera regla del juego. El asunto es de la mayor importancia para México, pues se está hablando, nada más y nada menos, que de la infiltración del crimen organizado en diversos niveles de gobierno, incluidas por cierto las Fuerzas Armadas.



En una corte de Estados Unidos se juzga a un exsecretario mexicano de Seguridad Federal y se le acusa de estar coludido con el narcotráfico. Tan grave como la detención que se hizo de otro ex secretario de Estado, el de la SEDENA, a quien luego se extraditó porque el gobierno obradorista dijo que en territorio mexicano se le juzgaría…



En la adelantada sucesión presidencial, algunos miembros de la propia 4T se relamen los bigotes porque Ebrard (y también AMLO, pero bastante más el secretario) se ve salpicado en esta trama de millones de dólares. Mas esa no debiera ser razón ni oportunidad para que la oposición y los críticos de Regeneración Nacional se vean como unos hipócritas creyendo algunas cosas a los testigos que declaran en perjuicio del régimen obradorista, pero no cuando su testimonio afecta a García Luna o a Calderón.



Entendamos, de una vez por todas, que este juicio es la entrada para que legisladores estadounidenses declaren terroristas a los grupos narcotraficantes operando en nuestro país. Por lo mismo, ni México se merece políticos criminales y corruptos, no importando su ideología, como tampoco ser objeto de chismes de lavanderos.



“Es más derecho Zambada que el abogado de García Luna”, ¿en serio? No nos dediquemos a lo que AMLO hace a diario: exculpar a criminales de acuerdo a su filiación política, elogiar a narcos de aquí y de allá y vivir de la chacota.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

PAL