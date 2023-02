Candidaturas a la Ciudad de México

Una vez iniciado el proceso electoral para la gubernatura en Coahuila y en el Estado de México, también han arrancado paralelamente las campañas de varios aspirantes a la Presidencia de la República y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Cada semana somos testigos de nuevos auto destapes. Aunque todavía se ve lejana la elección en la capital es inquietante no saber qué rumbo tomarán las candidaturas. No hay claridad de quién será la candidata o candidato de Morena. Hay varias manos levantadas. Se dice, se rumora sobre el interés de Mario Delgado (Dirigente Nacional de Morena); Martí Batres (Secretario de Gobierno); Clara Brugada (Alcaldesa de Iztapalapa); Rosa Icela Rodríguez (Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana). También se mencionaba mucho a Omar García Harfuch (Secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX), tiene buen posicionamiento en las encuestas. Sin embargo, ha dicho que no tiene interés en participar en la elección.

Del lado del PAN ya tenemos varias candidatas como Xóchitl Gálvez y Kenia López Rabadán (Senadoras del PAN); El que sí seguro y está en campaña es Santiago Taboada (ex Alcalde de Benito Juárez), se rumora que es el candidato fuerte, a menos que Jorge Triana (diputado federal y coordinador de la bancada del PAN) quiera robarle la posibilidad. Lía Limón (Alcaldesa de Álvaro Obregón) -aunque no queda muy claro si es por PRI o por el PAN como Adrián Rubalcava (Alcalde de Cuajimalpa).

A pesar del compromiso que han hecho el PAN-PRI-PRD de ir en Alianza por la Ciudad de México, siguen levantando la mano varios aspirantes de un lado y de otro. Se destapó la Cynthia López Castro, diputada federal por el PRI.

Sin embargo, todo depende de una persona, de Alejandro “Alito” Moreno (Dirigente Nacional del PRI) quién tiene más poder dentro de su partido y quien lleva a cabo las negociaciones con el PAN y PRD. El problema al que se enfrenta la Alianza Va por México es si Alito realmente cumplirá con los acuerdos.

Hasta hace una semana había pleito dentro del partido, digamos entre rudos y técnicos. El coordinador de los priístas en el senado, Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruíz Massieu están en contra de su dirigente desde que éste anunció seguir en su mandato hasta después de las elecciones del 2024. Y por otro lado, se dice que se desmoronan los acuerdos entre PAN y PRI en el Estado de México, que Enrique Vargas (ex alcalde de Huixquilucan) quiere la candidatura al senado. Vamos a ver si le cumplen.

Estimado lector, usted qué opina: ¿lleva mano el PAN? ¿Lo va a permitir el PRI?

POR JORGINA GAXIOLA

JORGINAGAX@GMAIL.COM

@JORGINA_GAXIOLA





PAL