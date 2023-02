¡Mucha mierda!

La expresión es no sólo habitual sino cariciosa entre gente de escena. Su origen reputado está en el tiempo en que el público acudía al teatro a caballo o en calesa: a mayor cantidad de espectadores, más excremento equino frente a la fachada.

En los últimos días, sin embargo, la comunidad escénica global ha estado discutiendo sobre mierda de índole similar pero distinta función discursiva, no invocada con cariño entre colegas sino literal y violentamente embarrada por un artista escénico en el rostro de una crítica.

Marco Goecke es un coreógrafo alemán ganador del Premio Nijinsky y nominado al Deutsche Theaterpreis. Dirige el Ballet de la Ópera de Hanover y ha creado obras para los de Hamburgo, Monte-Carlo, Berlín y Sao Paulo. También tiene un perro.

El sábado pasado, Wiebke Hüster, crítica de danza del Frankfurter Allgemeine Zeitung, publicó una reseña negativa de la más reciente creación de Goecke para el Nederlands Dans Theater. Aun si demoledora (“El problema no es la abstracción… es la vacuidad sintáctica de la coreografía abstracta… verla lo enloquece a uno y lo mata de aburrimiento por turnos”), no escatima méritos a su creador (“El lenguaje de movimiento de Marco Goecke se ha expandido con los años: el baile desafiantemente rítmico, como si inconexo… los solos ridículos o trágicos, los vientres asidos en los duetos, todo eso es maravilloso”) sino sólo a esta coreografía en particular.

Esa misma noche, Goecke estrenaba en Hanover. Acompañado de su perro, reparó en Hüster en el vestíbulo en el intermedio. Se hicieron de palabras. En algún momento, el coreógrafo perdió la paciencia: extrajo del bolsillo la bolsa de plástico en que había recogido la mierda de su mascota camino al teatro y la untó en el rostro a la crítica. La expresión “echar en cara” adquirió insólita corporeidad.

Que en razón de tal exabrupto Goecke haya perdido el trabajo y probablemente el futuro artístico es trágico pero acaso justo. Más interesante será pensar lo que el episodio dice de un fenómeno de nuestros tiempos: la hipersusceptibilidad generalizada y la concomitante propensión a la ira.

El identitarismo de nuestros tiempos ya no es asunto exclusivo de las minorías: todos nos decimos oprimidos, todos nos reivindicamos intocables, todos lo manifestamos con avatares de la ira que van del sarcasmo a la agresión física. (El fenómeno toca lo mismo a Shakira que a Elon Musk, a Will Smith que a López Obrador.) Cabe preguntarse si tal talante es conducente a un entorno ciudadano: si la responsabilidad de vivir en sociedad y gozar de los beneficios de un Estado no conllevaría domeñar el propio temperamento, asumir la diferencia, comportarse como adulto.

(No vaya a ser que a fuerza de preservar nuestros sentimientos personalísimos terminemos por mandar a la mierda el pacto social.)

Victoria.

POR NICOLÁS ALVARADO

COLABORADOR

IG: @nicolasalvaradolector

