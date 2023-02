Plan B: más allá del INE

La reforma electoral y el llamado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador va mucho más allá de la burocracia dorada del INE. El movimiento opositor distorsionó la información sobre los alcances de la reforma electoral, pero el proceso no ha concluido.

Existe información errónea sobre la Reforma Electoral, “y nuestro deber es aclarar estos datos a la población. La Reforma Electoral reduce un 27% de puestos directivos y conserva los trabajos del personal administrativo y la operación regular de los módulos de atención ciudadana”, como ha expresado el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, contrario al disparate que denunció Lorenzo Córdoba el su “homilía dominical” en el sentido de que con el “Plan B” se eliminarán 6 mil plazas en el INE.

La oposición, a su vez, centra todo como si se tratara de una reforma al INE, y no es así, es una Reforma Electoral que abarca muchos temas. Se compone de dos paquetes, uno en materia de comunicación social la cual fue publicado el 27 de diciembre de 2022, y el segundo paquete contempla modificaciones a normas electorales, así como a la alta burocracia del INE, se encuentra pendiente en el Senado, y se espera que sea aprobado en el marco del inicio del segundo periodo de sesiones del segundo año de la LXV Legislatura.

Hasta el 1 de febrero pasado, se habían presentado al menos seis recursos contra el “Plan B” ante el Poder Judicial. Los actores inconformes alegan principalmente violaciones al proceso legislativo y afectaciones a la autonomía del INE.

Las impugnaciones únicamente se han hecho hasta el momento sobre la Ley General de Comunicación Social, pero han anunciado que impugnarán las demás leyes una vez publicadas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá resolver a la brevedad, antes de junio de 2023, sobre la constitucionalidad y validez del “Plan B”, para preservar la certidumbre del proceso como indica el documento Aspectos del proceso legislativo de la Reforma Electoral (Plan B), de César Alejandro Giles Navarro del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

La resolución de la SCJN es clave para preservar la certidumbre del proceso electoral de 2024. De acuerdo con la legislación vigente, el proceso electoral federal de 2024 inicia formalmente el 1 de septiembre de 2023 (aunque la Reforma Electoral plantea postergarlo a la tercera semana de noviembre).

La Constitución en su artículo 105 prohíbe realizar cambios a normas electorales 90 días antes del inicio de los procesos electorales federales, por lo que, a partir de junio, el Congreso estará impedido de realizar modificaciones de este tipo.

El “Plan A” que contenía reformas constitucionales no fue aprobado en la Cámara de Diputados al no alcanzarse la mayoría calificada el pasado 7 de diciembre; es decir; el “Plan A” no se aprobó en la Cámara de Diputados al no alcanzarse la mayoría calificada de las dos terceras partes, por lo que Morena recurrió al “Plan B”, agrupado para su discusión y en su caso aprobación, debemos aclarar que en ningún momento buscamos apoderarnos del INE.

Entre los beneficios de la iniciativa está la reducción en el presupuesto del INE; ajustes en su organigrama, candados para evitar la compra de votos, y facilidades para el sufragio de la población mexicana en el extranjero.

En una democracia nadie puede ser intocable. El autoritarismo sí plantea que no se puede tocar al intocable, pero en la democracia es la voluntad del pueblo, y “el pueblo tiene en todo momento el derecho a cambiar la forma de su gobierno, el pueblo es el soberano, manda, decide. Por eso decidimos enviar la iniciativa de reforma electoral”, como ha expresado el presidente López Obrador.

Es necesaria una auténtica democracia en México alejada de la posibilidad de fraude electoral y corrupción.

En lo personal, he escuchado a las personas en territorio y la gente no quiere que haya 500 diputados sino 300, quiere que no haya plurinominales y no quiere que se gasten 20 o 30 mil millones de pesos en elecciones. Ignorar estas genuinas peticiones es un retroceso al México autoritario y dinosáurico.

La ampliación de los derechos políticos es clave: Se trata de un conjunto de disposiciones que reconocen, amplían y fortalecen el ejercicio de derechos políticos de grupos históricamente marginados y que favorecen la participación política de la ciudadanía en su conjunto.

Con la reforma Electoral se garantiza el voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva, de las personas con discapacidad que se encuentran en estado de postración, y se fortalecen las acciones afirmativas y mecanismos de paridad de género incluidas en las candidaturas para poderes ejecutivos locales.

También se obliga que las candidaturas de los partidos, de mayoría relativa o de participación proporcional contengan fórmulas de jóvenes indígenas, afroamericanos, personas de diversidad sexual y migrantes. Finalmente se simplifica el voto de los mexicanos residentes en el extranjero.

Aunque se trata de unos 420 artículos, todos aprobados por la mayoría de Morena y aliados, sólo está pendiente de decidir sobre uno: el que contiene la “transferencia de votos” entre partidos lo que ha sido llamado como “cláusula de vida eterna”.

Se refiere al artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), único en el que hubo diferencias entre las dos cámaras del Congreso y su estatus sigue pendiente en el Senado.

Con el “Plan B” la democracia se fortalecerá y habrá un gran ahorro que incluye que los 400 funcionarios electorales -que ganan más que el presidente López Obrador-se bajen el sueldo y se apeguen a la austeridad. Ya basta de despilfarros y derroches…

Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie, con el “Plan B” de la Reforma Electoral los consejeros y magistrados deberán bajar su sueldo millonario como dicta la Constitución.

Uno de los beneficios de la Reforma Electoral es la eliminación del lujo y el derroche; los ahorros generados se destinarán a los que menos tienen; los fideicomisos millonarios desaparecerán y el dinero ahorrado se usará en beneficio del pueblo y nuestra democracia.

POR CÉSAR CRAVIOTO ROMERO

SENADOR DE LA REPÚBLICA POR LA CIUDAD DE MÉXICO

@CRAVIOTOCESAR





PAL