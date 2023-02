Los retos con las juventudes de hoy

Cuando hablamos de tecnología pensamos en desarrollo, conocimiento, herramientas y todo lo necesario para mejorar la calidad de vida de las personas, apoyar en la conservación del medio ambiente, de los animales, etc., pero poco pensamos en que el mal uso de la misma tecnología nos puede llevar a lugares aterradores de nuestro propio ser.

Se lee complejo, y lo es, pues resulta que organismos internacionales como ProtocolToday, han detectado entre las juventudes que estas mismas herramientas, hablando de redes sociales, afectan directamente a la autoestima y la confianza de los adolescentes que aún no saben cómo manejar dichas situaciones por falta de acompañamiento emocional de sus propias familias y docentes.

Hablando más específicamente, me decía Adriana Flores, directora de este organismo, que el hecho de que ahora todo sea en línea ha provocado “que los jóvenes den lo mejor de ellos, las mejores fotos..., y eso los ha llevado a sentirse deprimidos porque la comunicación ha cambiado de una u otra manera, y esa sensibilidad a la que se enfrentan es necesario acompañarla”.

La aprobación de los otros, pertenecer a ciertos círculos sociales, y demás, ha llevado a las juventudes a inventarse vidas que no tienen en la realidad, con lujos inexistentes, mostrando lo que no es para poder ser o pertenecer.

De ahí que la tecnología mal utilizada o mal direccionada provoque que millones de jóvenes en todo el mundo, enfrenten situaciones de depresión, problemas de identidad y de falta de amor propio; a eso se le agrega lo que comentaba Adriana Flores:

"Percibimos que los jóvenes han salido de la realidad, ahora buscan otros caminos, todo lo quieren más rápido, ya no quieren trabajar para una persona, quieren ser independientes, los jóvenes ya no buscan las formas tradicionales de vida, no buscan una casa, sino un lugar donde vivir. Ya no quieren auto, quieren un medio para transportarse, y eso los ha llevado a problemas de estabilidad emocional”.

¿Pero cómo apoyar a los jóvenes a encontrar esa estabilidad social y emocional? Para ProtocolToday desarrollar las habilidades blandas –el arte de la diplomacia-, puede crear un balance para evitar problemas y discusiones.

¿La diplomacia? Sí, según Adriana Flores, ofrecen a las juventudes habilidades para escuchar, para comunicarse, para resolver problemas y dar soluciones, los ayudan a encontrar las palabras ‘colchones’ -digamos las palabras correctas-, para que eviten confrontaciones y eso, a su vez, les ayuda a tener una estabilidad en su trabajo y en su persona.

Y es que van desde aspectos de etiqueta y vestimenta, hasta aspectos culturales. Con este trabajo, que realizan en universidades de distintos lugares, han llegado a más de 53 países. Han roto con la barrera que los jóvenes se niegan al protocolo porque lo ven como algo del pasado, de la realeza o antiguo, sin embargo, ahora manejan el protocolo y la diplomacia de hoy, el protocolo moderno, la diplomacia moderna.

Actualmente trabajan con universidades de Argentina, pero quieren abrir mercado en México; esta organización, fundada en el año 2014 establecida en La Haya, tiene su sede en Holanda, pero Adriana, su directora, es mexicana.

“Yo tengo un compromiso con México y tengo ese deseo de poder cooperar con el conocimiento y con la internacionalización de los jóvenes. Existe la idea de que esto -el protocolo- es sólo para gente de alto nivel o de la alta sociedad, sin embargo, son habilidades básicas que se deben llevar desde muy joven, cuidar la primera impresión porque la imagen es poder, aprender a manejar estas habilidades, hasta el comer, todo creará, a la larga, una mejor relación con el mundo”.

El hecho es que son organismos no gubernamentales quienes están haciendo este trabajo, pero de los gobiernos no hay nada que apoye a las juventudes, las becas, ya lo vimos, no los alejan de la delincuencia y ni tampoco les garantizan mejores condiciones de vida. O sea, como ya es costumbre, sigue siendo un problema ser joven.



POR KARINA ÁLVAREZ

TWITTER: @KAFARK84

CORREO: K.ALVAREZ.ROSAS@GMAIL.COM

INSTAGRAM. KAFARK

LSN