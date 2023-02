Depeche Mode 2023. Fantasmas otra vez

El último sencillo de Depeche Mode fue publicado hace seis años. La banda no se había tomado tanto tiempo en su historia para producir. Claro, en medio tocó la pandemia por COVID-19, además de proyectos personales de los, hasta hace poco, tres integrantes.

El vocalista y frontman, David Gahan realizó varias colaboraciones, con grupos como Soulsavers, Goldfrapp y Humanist; por su parte Martin L Gore se reencontró con un antiguo miembro de la agrupación, Vince Clark, para lanzar el EP Ssss y produjo su tercer álbum como solista The Third Chimpanzee. En medio de una tragedia, el 26 de mayo de 2022, Andrew Fletcher falleció debido a una disección aórtica, explicaría su familia a través de un breve comunicado.

Ya sin Fletch en la última parte de la producción, por fin saldrá a la luz EL DISCO 15 de estudio: Memento Mori, en proceso desde 2020; bajo la producción de James Ford, quien también estuvo a cargo del LP anterior Spirit. Ford es conocido por su trabajo con Arctic Monkeys, Gorillaz, Florence and the Machine y Foals, entre otros.

El pasado 9 de febrero, después de una intensa campaña publicitaria a través de redes sociales, fue estrenado el primer sencillo “Ghosts Again”, una pieza que combina emoción y nostalgia. Que regresa al sonido claro y sintetizado de los orígenes de la banda. Esa que producción tras producción esperan sus seguidores. La letra es fiel al estilo de Depeche Mode. Cielo, muerte, sueños, tiempo. Y una memorable frase: “A place to hide the tears that you cried” (un lugar para esconder las lágrimas que lloraste). Musicalmente no tiene una base tan compleja, caja de ritmos, sintetizadores, la guitarra y los coros de Gore.

Sin embargo sí se escucha al Depeche Mode que enamoró a tantos. Revisando las redes sociales, a la mayoría de los fanáticos les gustó. ¡Y cómo no! Después de seis años en silencio.

La producción completa será lanzada el 24 de marzo, al día siguiente del inicio de su gira, la cual ya contempla fechas en Estados Unidos y Europa. Aunque hay quienes aseguran que en breve se anunciarán conciertos, a partir de septiembre, en Latinoamérica y evidentemente en México. Esperemos que el disco completo nos lleve a recordar al Depeche Mode de los 80 y 90.

POR IVÁN ESCALANTE

COLABORADOR

MAAZ