La hoja de papel no se ruboriza por las palabras de pasión escritas, que el enamorado envía a la amada, ahí agazapado entre las letras va Cupido, “siempre armado de un arco de oro, con el cual, y desde un secreto escondrijo, suele dispar sus flechas, que provocan indefectiblemente las a la vez dulces y devoradoras penas de amor”.

La anterior cita pertenece al libro Mitología Clásica Ilustrada, de Otto Seemann, Vergara 1958, quien agrega, “el amor es la más poderosa fuerza de la naturaleza” y las cartas fueron las mensajeras de la pasión.

El escritor irlandés Oscar Wilde, recluido en la prisión de Reading, le escribió a Lord Alfred Douglas, entre los meses de enero -marzo de 1897, la carta más extensa en la historia, después publicada bajo el nombre De Profundis “Nuestra desdichada y lamentable amistad terminó para mi en la ruina y la infamia pública. Sin embargo, el recuerdo de nuestro antiguo afecto me acompaña a menudo…”

Y agrega el autor de El retrato de Doran Grey, “…me resulta muy triste la idea de que odio, amargura y desprecio deban ocupar para siempre el sitio que en mi corazón perteneció una vez al amor. Si algún párrafo hace brotar tus lágrimas, llora como lloramos en la cárcel, donde día y noche están reservados para el llanto”.

En el libro del poeta español Pedro Salinas (1891-1951), quien “soñaba en meterme en una carta y recorrer el mundo”, sostuvo una fecunda correspondencia con Margarita Bonmatí, convertida en el libro Cartas de Amor a Margarita, 1912 -1915, recopiladas por Solita Salinas de Marichal.

En 1912 le confiesa, “Mis versos los escribo cuando estoy contigo, y en ellos reflejo luces que de ti vinieron…el escribirte es como mi pan y como mi agua del alma, y sin ellos me desfallecería, no podría vivir”, en otra misiva de ese año, le dice, “…he visto como tu carta palpitaba de amor; parecía que tu aliento estaba junto a mí. Por un instante sentí en la frente un frescor de jazmines, de rosas y de azucenas, como si tus manos o tus labios se me hubieran puesto en ella”.

El escritor norteamericano, Francis Scott Fitzgerald, autor de El Gran Gatsby, quien se casó con Zelda Zayre; la correspondencia de ellos, se encuentra en Cartas de amor y guerra, traducción de Ángela Pérez, el 24 de febrero de 1919, Fitzgerald le escribe a Zayre, “Te quiero tanto, tanto, tanto que cada segundo que paso sin ti es una tortura. Escríbeme todos los días porque también amo tus cartas”.

Zelda, le redacta lo siguiente en la primavera de 1919, “Scott, amante mío querido, ... Después de la tensión y el nerviosismo del mes pasado resulta un gran alivio saber que seré siempre tuya, que me perteneces, realmente, que nada puede separarnos”.

Escribe Gabriel García Márquez en El amor en los tiempos del cólera, que Fermina Daza y Florentino Ariza, “No se sentían ya como novios recientes. Y menos amantes tardíos. Era como si se hubieran saltado el arduo calvario de la vida conyugal, y hubieran ido sin más vueltas al grano del amor”.

POR RUBÉN MARTÍNEZ CISNEROS

COLABORADOR

MAAZ