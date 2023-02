Edomex, músculo y unidad

Las elecciones que habrá el 4 de junio en el Estado de México, son fundamentales para el PRI, ya que en esa entidad, el partido tricolor prácticamente está apostando su destino y contra lo que pueda pensarse, en el Revolucionario Institucional, que encabeza Alejandro Moreno Cárdenas, están tranquilos, calculando estratégicamente cada movimiento mientras en Morena, con su candidata Delfina Gómez, lo que permea es la preocupación porque circula la información de que no levanta su campaña, que estaría a un paso de dar al traste porque no se ha podido explicar el faltante de alrededor de 830 millones de pesos, cuando la ahora la abanderada guinda ocupó la titularidad de la Secretaría de Educación Pública y no ha bastado que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya salido a defender a su exfuncionaria bajo el argumento de que es tan honesta, que no es capaz “de robarse un centavo”.

Y mientras la ventaja que tiene la morenista se va cerrando ante la candidata de la abanderada de la coalición “Va por México”, Alejandra del Moral, en el PRI se organiza ya un evento para el domingo en el que no solo se busca mostrar el “músculo” tricolor, sino también, que se vea unidad entre los institutos políticos que conforman dicha alianza, por eso se espera que estén presentes en tierras mexiquenses los dirigentes del PAN, Marko Cortés y del PRD, Jesús Zambrano en el Edomex.

Hay que recordar que del Moral acudió a las plenarias que llevaron a cabo legisladores de los partidos que conforman la coalición y en términos generales, ha sido bien recibida a lo largo y ancho del Estado de México; el fin de semana participará en la Convención de Delegados del Revolucionario Institucional, que se calcula tendrá una asistencia de aproximadamente 50 mil militantes.

Debido a lo anterior se espera que PAN y PRD devuelvan ese gesto y en sus respectivas Convenciones se cuente con la asistencia del líder del tricolor, Alejandro Moreno. Este sería sin duda un muy importante mensaje porque hay que mostrar, en resumidas cuentas, especialmente a Morena, músculo y unidad porque son bien sabidas las intenciones del inquilino de Palacio Nacional por destruir, -o como dice un clásico-, destazar a la coalición “Va por México” y ello se debe a la inquietud que hay en las filas del partido oficial porque la sombra de la derrota en los comicios mexiquenses, se ha empezado a manifestar, por ejemplo, en el rechazo a que la candidata del Moral encabece multitudianarios actos de campaña.

En el caso de que el PRI lograra una victoria también en Coahuila, tomaría el oxígeno suficiente y más allá del necesario para responder a las versiones que desde el oficialismo, aseguran que el partido tricolor está con un pie en la extinción.

POR ADRIANA MORENO CORDERO

COLABORADORA

MORCORA@GMAIL.COM

