Liberación de Fujimori da la razón a AMLO

Con la liberación del expresidente de Perú, Alberto Fujimori, por orden del Tribunal Constitucional de esa nación, el mundo es testigo de la debilidad de la justicia peruana, pues dicho anuncio ocasionó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidiera explicaciones al país sudamericano por ese fallo.



Incluso, anteriormente Human Rights Watch afirmó que la liberación de Fujimori violaría las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que el Estado peruano tiene obligación de cumplirlas, pero a pesar de eso, el ex mandatario peruano ya está libre gracias a la impunidad que se ha alojado en una endeble democracia, producto de la imposición de un gobierno por los núcleos del poder arcaico.



Y es que recordemos que hace un año, el Congreso de Perú, mediante una artimaña política, destituyó al presidente Pedro Castillo quien había sido electo democráticamente, lo que aprovecharon las cúpulas conservadoras para imponer a Dina Boluarte, quien hasta el momento funge como encargada del Poder Ejecutivo y que ha generado reclamos de varias partes del mundo.



Ante ese atropello a la democracia peruana, organizaciones civiles y mandatarios de algunos países se sumaron a dichos reclamos, entre ellos el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hasta el momento no reconoce a Boluarte Zegarra como presidenta del país andino, lo que propició fricciones entre Perú y México como ofensas constantes de la nueva presidenta y círculos conservadores peruanos hacia el mandatario mexicano, a quien incluso, el Congreso peruano declaró “persona non grata”.



Lo anterior, refleja que la vieja política del siglo pasado y que se fortaleció durante la presidencia de Alberto Fujimori, quien gobernó de 1990 al año 2000, sigue conservando un gran poder en Perú, a pesar de que ese régimen fue señalado por las múltiples violaciones a la democracia y a los derechos humanos a tal grado, que en 2009 ese presidente fue sentenciado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato.



Por lo que, la liberación de Fujimori muestra la fuerte influencia que aún conserva un sector de la política peruana por encima de la voluntad del pueblo andino y eso es lo que cuestionó en su momento el presidente López Obrador: la violación a la justicia peruana.



Por ello, el mandatario mexicano no dudó en oponerse y pedir respeto a los derechos humanos en ese país porque la destitución de Pedro Castillo por parte de grupos conservadores, no sólo vulneró la voluntad popular sino que, ahora debilitó la justicia peruana como lo refleja la liberación de Fujimori, hechos que lamentablemente le han dado la razón a López Obrador.

Julio César Moreno

Diputado federal de Morena

@julioc_moreno

EEZ