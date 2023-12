Un manejador de los de antes…

Siempre puede tener algo de polémica una designación para ingresar al Salón de la Fama del Beisbol.

Incluso de si se vota a 98% un pelotero considerado “figura”, cuando gran parte de la fanaticada pensaba que debía ser por unanimidad.

Lo cierto es que el ingreso recién anunciado, es una cosa interesante por cuanto al historial del elegido.

Un poco complicado considerar los logros si se compara con números de antes, sobre todo en funciones muy específicas del juego, para el caso de un timonel varía el análisis.

Si bien estamos de repente teniendo algunos manejadores a quienes podríamos considerar “jóvenes”, la realidad es que tenemos 30 de ellos y se puede decir que observamos de todo.

Claro, el comentario común también es: “ahora les ayudan con las computadoras desde una oficina… ¿así qué chiste?” Y no es para exagerar, se necesitan nervios de acero para aguantar y para soltar el zarpazo de la decisión correcta en el momento exacto.

Si no, pregúntenle a Aaron Boone como está el precio del abarrote con los Yankees de Nueva York o quien es el objetivo favorito de las críticas para los aficionados de los Dodgers de Los Ángeles.

Andan con su sudadera o chamarra y deben gritarle no mucho al ampayer (para que no se enoje), decidir un line up ganador, poner a sus mejores brazos en la lomita día a día, 162 días y noches, muchas veces lejos de casa.

Por todo esto es más que bienvenido que ingrese un personajazo como Jim Leyland al Salón de la Fama del beisbol profesional.

El recinto de Cooperstown, Nueva York, tendrá (para julio del próximo año) la placa de este peculiar timonel quien lo vimos por años en el banquillo: nada menos que 22 temporadas repartidas entre Pittsburg, Florida, Colorado y Detroit.

Por ahí se puede observar como en un video de las prácticas primaverales de los Piratas de Pittsburg un ya consolidado Barry Bonds se encuentra en tono relajado y hasta con un poco de humor, es precisamente un momento muy ejemplificativo el como Jim Leyland sí está ahí, lo toma bien todo, pero siempre poniendo orden.

En este particular punto de vista, los berrinches que se aventó Leyland para cuestionar a los ampayers fueron parte de muy buenos recuerdos, pues es un colorido aspecto del beisbol como el manejador debe defender a su equipo sin importar si esto incomoda a los colegiados, a veces -dicho sea de paso- bastante intransigentes.

Es un cuestionamiento si la marca de Leyland como manager dejó solo números ganadores (700-507) con los Tigres Detroit al final de su carrera, dejando números perdedores con sus tres anteriores divisas, a lo cual se debe responder: no cualquiera aguanta tantos años -literal- “en el banquillo”.

Como pelotero siempre estuvo en las sucursales, por ello quizá fue el más feliz con su llegada a tres Series Mundiales dirigiendo y en especial lograr ese campeonato de 1997 con un equipazo de los Marlines de la Florida.

Merecidísimo para Jim Leyland, manager de verdad.

POR ALEJANDRO AGUERREBERE

COLABORADOR

@ALEJOU

EEZ